Dans le cadre d’un vaste audit sur le financement public des partis politiques, la Section des Comptes de la Cour Suprême du Mali a officiellement mis en demeure les anciens présidents des anciens partis politiques. Ces derniers sont appelés à déposer, au plus tard le 30 juin 2025, l’ensemble des documents

comptables relatifs à l’aide publique qui leur a été accordée de 2000 à 2025 états financiers, pièces justificatives, journaux de banque et de caisse, relevés et rapprochements bancaires.