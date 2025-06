Situation post-retrait de l’AES : la CEDEAO met en place une troïka pour piloter les négociations - abamako.com

News Afrique Article Afrique Situation post-retrait de l’AES : la CEDEAO met en place une troïka pour piloter les négociations Publié le lundi 23 juin 2025 | aBamako.com

1er Sommet des chefs d’Etat de l`AES

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé dimanche 22 juin 2025 la création d’une troïka ministérielle, appuyée par un négociateur en chef et le président de la Commission, pour conduire les discussions avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désormais membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).



Cette décision a été prise lors du 67ᵉ sommet ordinaire des chefs d’État, tenu à Abuja le 22 juin, dans un contexte de fracture régionale sans précédent. Le retrait des trois pays sahéliens, officialisé en janvier 2025, un an après leur notification conformément à l’article 91 du traité révisé de la CEDEAO, a des implications majeures sur les plans politique, économique et institutionnel.



La troïka CEDEAO aura pour mission de gérer les conséquences juridiques et sécuritaires de la rupture, préserver les droits des citoyens ouest-africains affectés par le retrait, assurer la continuité des engagements existants, notamment commerciaux et migratoires.



Malgré leur sortie, les trois pays de l’AES et la CEDEAO ont exprimé leur volonté commune de maintenir la libre circulation des personnes et des biens, pilier fondamental de l’intégration ouest-africaine.



Fondée en septembre 2023, l’AES a progressivement affirmé son autonomie, avec un cadre confédéral officiel depuis juillet 2024. Elle s’est dotée d’un drapeau, d’un hymne, d’un passeport commun et d’un projet de force conjointe, succédant au désormais défunt G5 Sahel.



Dans un discours d’ouverture empreint d’appel à l’unité, le président sortant de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a tendu la main à ses anciens partenaires :



« Nos portes leur restent ouvertes pour l’unité, la solidarité et la vision commune de l’avenir », a-t-il déclaré.



Cette déclaration intervient un mois après une session de dialogue tenue à Bamako, le 22 mai 2025, entre la Commission de la CEDEAO et les ministres des Affaires étrangères des pays de l’AES.



KONE M.