51ᵉ Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul : le Mali plaide pour un nouvel ordre mondial fondé sur la souveraineté et la solidarité
Publié le lundi 23 juin 2025

© Autre presse par DR

Réuni les 21 et 22 juin 2025 à Istanbul à l’occasion du 51ᵉ Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Mali a vivement plaidé pour un monde plus équitable, dénonçant les failles du multilatéralisme actuel et appelant à la fin des ingérences étrangères. Tweet

Réuni les 21 et 22 juin 2025 à Istanbul à l’occasion du 51ᵉ Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Mali a vivement plaidé pour un monde plus équitable, dénonçant les failles du multilatéralisme actuel et appelant à la fin des ingérences étrangères.



S’exprimant au nom du gouvernement de transition, Seydou Coulibaly, secrétaire général du ministère malien des Affaires étrangères, a salué le thème de la session – « L’OCI dans un monde en mutation » – tout en dénonçant l’incapacité des institutions internationales à répondre aux crises globales interconnectées.



Le diplomate malien a rejeté les mesures coercitives unilatérales, jugées néocoloniales, et dénoncé la politisation sélective des droits humains. Il a plaidé pour une diplomatie fondée sur la réciprocité, le dialogue et le respect mutuel, seule voie selon lui pour restaurer la confiance entre les États.



Coulibaly a également mis en avant les progrès sécuritaires enregistrés au Mali grâce à une stratégie souveraine, en coordination avec les pays de la Confédération des États du Sahel (AES), formée en 2024 avec le Burkina Faso et le Niger. Il a souligné la mise en place d’une force conjointe antiterroriste déployée sur plusieurs fronts, marquant une rupture avec les approches de sécurité externalisées du passé.



Le Mali a mis en garde contre les tentatives de déstabilisation dans le Sahel, pointant du doigt des groupes soutenus depuis l’étranger, et a accusé l’Ukraine d’avoir exprimé un appui à certains mouvements hostiles. Bamako appelle l’OCI à une condamnation ferme de ces ingérences.



Sur le plan international, la délégation malienne a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation à Gaza, dénonçant des violences disproportionnées contre les civils. Elle a réaffirmé son soutien à une solution à deux États, avec Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem-Est) comme capitale de l’État palestinien.



Le Mali a aussi condamné les frappes israéliennes contre l’Iran, les qualifiant d’« agression injustifiée » et a appelé à une réaction collective de l’OCI pour éviter un embrasement régional.



Enfin, Bamako a remercié la Türkiye pour l’organisation de la session et l’Arabie Saoudite pour son soutien constant. Le discours malien s’est conclu sur un appel fort à la cohésion islamique, à la solidarité entre États membres et à une réforme du système multilatéral, afin qu’il reflète les nouveaux équilibres mondiaux.







KONE M.