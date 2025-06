Opération militaire à la frontière Algérienne: Plusieurs terroristes tués par des frappes de drone - abamako.com

Opération militaire à la frontière Algérienne: Plusieurs terroristes tués par des frappes de drone Publié le lundi 23 juin 2025 | Le Soir de Bamako

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une nouvelle frappe de drone ciblée dans la localité d’Infarahak, située à la frontière avec l’Algérie.



L’opération, visant des positions terroristes, s’inscrit dans la dynamique de sécurisation des zones sensibles et de neutralisation des groupes armés opérant dans cette région stratégique. Plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de cette opération militaire conduite par les FAMa dans cette partie du pays. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, selon l’État-major général dans un communiqué en date du 21 juin, les Forces armées maliennes ont intensifié leurs missions dans diverses localités relevant des théâtres de l’opération Dougokoloko, notamment à Farabougou, Sokolo, Nampala, Léré, Mourdiah, Gao, Tombouctou et Gossi.



Ces interventions récentes ont conduit à la neutralisation de terroristes, à la libération d’otages civils et à la saisie de matériels divers. Dans le secteur du Centre, le 18 juin, une mission de reconnaissance offensive a permis de neutraliser deux terroristes.



Au Sud, à Mourdiah, le 19 juin, les FAMa ont mené plusieurs actions offensives dans les localités de Bamandiougou et des environs. Ces opérations ont abouti à la libération de trois otages et à l’élimination de quatre terroristes. De plus, les forces armées régulières ont saisi des motos, des pistolets mitrailleurs avec chargeurs, des radios, des smartphones et divers documents. À l’Est, le 19 juin, une mission aérienne de surveillance a permis de neutraliser un pick-up suspect dans le secteur de Kidal, transportant munitions et carburant.



Le 20 juin, les FAMa ont de nouveau agi dans les localités de Gossi, où une mission de reconnaissance offensive a entraîné la neutralisation de deux terroristes ainsi que la récupération de matériels divers. ■



LAYA DIARRA