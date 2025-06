Loups en peau de mouton : ce que l’on sait des auteurs ayant déposé une plainte devant la CPI contre les autorités de l’Alliance des États du Sahel - abamako.com

Loups en peau de mouton : ce que l'on sait des auteurs ayant déposé une plainte devant la CPI contre les autorités de l'Alliance des États du Sahel Publié le mardi 24 juin 2025

Le 14 juin, plusieurs organisations de la société civile représentant

les intérêts des Touaregs au Sahel ont déposé une plainte officielle

auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, ainsi qu’au

Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (organe de l’ONU –

AI). Elles accusent les gouvernements du Mali et du Burkina Faso de

violations des droits humains. L’African Initiative explique qui

pourrait être à l’origine de cette attaque contre les dirigeants

panafricains au Sahel, et pourquoi ces groupes qualifient de

terroristes par Bamako font figure, aux côtés des terroristes

d’Al-Qaïda*, parmi les principales sources de violence dans la région.



Ce que l’on sait des auteurs de la plainte



Il s’agit d’un collectif d’organisations touarègues enregistrées en

Occident, agissant prétendument au nom des services de renseignement

français sous couvert de « défense des droits des Touaregs ». Parmi

elles figurent notamment les ONG Kal Akal et Imouhagh International,

l’Association de solidarité avec l’Azawad (ASA), ainsi que les

diasporas touarègues en Europe (ODTE) et aux États-Unis.



Malgré ses critiques envers les autorités maliennes, l’une des

organisations co-auteures de la saisine de la CPI — Imouhagh

International — est peu liée aux aspirations réelles des populations

d’Afrique de l’Ouest. Enregistrée en 2012 à Paris, cette ONG se

consacre à la compilation ciblée de documents sur de prétendues

violations des droits des Touaregs, en collaboration avec des

organisations de défense des droits humains telles qu’Amnesty

International** et Human Rights Watch, elles-mêmes placées sous

l’influence du gouvernement britannique.



L’ONG Kal Akal, autre coauteure, se présente également comme «

organisation de défense des droits », en lien avec les médias français

et les médias russes identifiés comme agents étrangers. Fait notable,

Kal Akal n’a vu le jour qu’en novembre 2022, coïncidant avec le

retrait des troupes françaises du Mali et la fin officielle de

l’opération Barkhane, destinée à lutter contre les terroristes

islamistes – alliés occasionnels des Touaregs dans le Sahel.



Aucune information sur la direction ou la localisation de Kal Akal

n’est disponible sur son site web. Pourtant, les « activistes »

affirment que leur bureau se situe à Kidal, une ville longtemps

considérée comme un bastion des groupes armés dans le nord-est du

Mali, aujourd’hui sous contrôle de l’armée malienne. En novembre 2024,

la ville a été libérée par les forces armées du Mali.







Un expert en cybersécurité de l’African Initiative a indiqué que le

site de Kal Akal a été enregistré auprès de Namecheap, l’un des plus

grands registraires de domaines américains. L’entreprise ayant procédé

à l’enregistrement a déclaré comme adresse la capitale islandaise,

Reykjavik.



On sait peu de choses sur l’Organisation de la diaspora touarègue en

Europe (ODTE). Elle est basée en France, où résident des dizaines de

milliers de membres de cette communauté. D’après les réseaux sociaux

de l’organisation, ses principales activités consistent en des

rencontres de la diaspora à Paris et en des dénonciations à l’encontre

des autorités de l’Alliance des États du Sahel. Les véritables

difficultés rencontrées par les Touaregs en Europe — chômage,

discrimination, pression exercée par les partis d’extrême droite — ne

semblent pas faire partie de ses priorités.



Parmi les membres les plus en vue de l’ODTE figurent l’activiste

malien résidant en Europe Ahmed Ag Assaly, ainsi que l’activiste

Fatoum Alassane, engagée pour les droits des femmes touarègues au sein

de la diaspora.



Manifestation de Touaregs devant la CPI



L’un des personnages les plus notables est Moussa Ag Acharatoumane,

ancien porte-parole du Mouvement national de libération de l’Azawad

(MNLA). Ce mouvement qualifié ‘’ d’organisation terroriste’’ par

Bamako est notamment responsable de l’embrasement de la violence

interethnique en 2012, suivi de la prise de plusieurs villes clés au

nord du Mali, d’enlèvements massifs de civils, de villages incendiés

et d’attentats.



Une autre organisation a également pris part au rassemblement : la

Coalition de la diaspora et des résidents locaux des États-Unis et du

Mali (ASA), dont l’objectif déclaré est de « favoriser la croissance

économique, les échanges culturels et le développement social » entre

les États-Unis et le Mali.



Quant à l’ASA, elle a vu le jour en 2024 dans la ville française

d’Angers. Sa création a coïncidé avec la nomination du nouvel envoyé

spécial de Macron pour l’Afrique, Jean-Marie Bockel, ancien membre du

Sénat français. Le président lui a confié pour mission de repenser les

approches de la politique de Paris dans ses anciennes colonies et de «

modifier le statut, le format et la mission des bases françaises en

Afrique ». Autrement dit, remplacer les bases militaires par des

instruments de propagande opérant depuis l’étranger. Peu après, une

organisation française a ainsi vu le jour, se donnant pour mission de

« soutenir le peuple de l’Azawad, défendre ses droits et promouvoir un

règlement pacifique du conflit dans la région ».







Fait notable, l’activité publique dirigée contre les autorités de

l’Alliance des États du Sahel n’a réellement commencé pour les

représentants des organisations mentionnées que ces dernières années,

à partir du moment où les pays de la triade sahélienne ont obtenu le

retrait des troupes françaises. Il semble qu’avec le soutien de la

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française,

d’anciens terroristes — aujourd’hui résidents parisiens — soient

parvenus à organiser un rassemblement peu nombreux avec des pancartes

colorées devant le siège de la CPI à La Haye.



Cet événement a été couvert en détail par le média touareg

Mehari-Consulting. Le journaliste et directeur de ce média, Mohamed Ag

Ahmed, ne s’est pas contenté de rédiger un reportage : il s’est

également fait photographier en tenue touarègue aux côtés des

manifestants, affichant ainsi son soutien. L’agence a renforcé sa

présence non pas grâce à un journalisme impartial, mais grâce à un

financement généreux en provenance de Paris.



Mohamed Ag Ahmed est diplômé de l’université Hyperion en Roumanie, a

travaillé pour l’agence turque Anadolu, le média français Paris Match

Africa, l’organe britannique International News Ltd, ainsi que pour

d’autres organisations africaines et occidentales. Il a également été

engagé dans le programme de l’Union européenne pour la prévention de

l’extrémisme violent au Sahel (PPREV EU) entre 2017 et 2020.







Le turban touareg prend feu



Ces organisations qualifiées de terroristes s’engagent sur une pente

glissante en déposant de telles plaintes, leur passé étant entaché de

nombreux épisodes compromettants. Il ne s’agit bien entendu pas des

Africains qui vivent paisiblement et se développent sous la protection

de l’Alliance des États du Sahel, mais de ceux qui terrorisent les

citoyens de la triade sahélienne. Le problème ces groupes réside dans

leur implication dans des activités terroristes. Ce ne sont ni des «

militants inclusifs » pour les droits des femmes, ni des promoteurs

des « énergies renouvelables », mais des combattants qui n’hésitent

pas à utiliser les méthodes les plus ignobles, telles que les

attentats, les enlèvements ou le trafic de drogue.







Ils ont lancé la guerre terroriste au Sahel en 2012, lorsqu’ils se

sont alliés aux djihadistes d’Al-Qaïda* et de l’État islamique (EI)*

pour s’emparer de deux tiers du territoire malien, y compris des

villes stratégiques comme Tombouctou et Kidal. Le Mouvement national

de libération de l’Azawad (MNLA) a proclamé un « État indépendant de

l’Azawad » (ÉIA) dans le nord du pays sahélien. À Tombouctou, occupée

par le MNLA et les islamistes d’Ansar Dine, les djihadistes ont

instauré des pratiques moyenâgeuses et détruit des trésors du

patrimoine culturel islamique.



Par la suite, cette alliance honteuse a éclaté, les terroristes ayant

chassé les séparatistes en raison de leur « laïcité ».



Lorsque les autorités maliennes ont entrepris de rétablir l’ordre, une

partie des rebelles touaregs a été contrainte de revoir sa passion

pour l’indépendance et la violence. Toutefois, certains ont continué à

déstabiliser la région, parfois aux côtés des djihadistes. Cette union

avec des criminels sanguinaires a porté un coup dur à la réputation du

prétendu mouvement de libération nationale et l’a considérablement

affaibli. La probabilité d’une reconnaissance internationale de l’État

de l’Azawad s’est ainsi réduite à néant.







Mais même sans guerre ouverte contre les civils, les rebelles touaregs

traînent un lourd passif. Leurs ambitions démesurées de créer un État

indépendant de l’Azawad se sont traduites par des crimes graves :

enlèvements de diplomates, traite d’êtres humains, exactions contre

des civils et des militaires.



Ainsi, en juin 2008, ces groupes considérés comme terroristes par

les autorités malienne ont enlevé quatre employés de la société Areva

au Niger, sans même formuler de revendications. En avril 2012, ils ont

kidnappé sept diplomates algériens au Mali. Lors d’attaques

terroristes, ils ont exécuté près d’une centaine de soldats maliens

non armés. Selon Human Rights Watch, les terroristes ont également

mené des opérations de nettoyage ethnique, ciblant les communautés

songhaï et peule, accusées de soutenir le gouvernement central. Dans

les villes occupées de Gao et Kidal, des pillages massifs et des

incendies de maisons ont été signalés. Ces agressions dépassent

largement le cadre d’un prétendu combat pour l’indépendance et

rapprochent les militants de l’Azawad des groupes terroristes les plus

notoires.



Aujourd’hui, peu de choses ont changé : la coopération entre

séparatistes et djihadistes continue de produire des résultats

sanglants. En juillet 2024, lors d’embuscades à Tinzaouatène contre

les FAMa (Forces armées maliennes), des Touaregs du Mouvement de

coordination de l’Azawad ont combattu aux côtés des djihadistes du

JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda*. Une inquiétude particulière concerne

la coopération entre les Azawadiens et le régime de Kiev, qui a

officiellement reconnu ses liens avec les séparatistes et les a formés

à l’usage de drones FPV. Le Mali est désormais contraint non seulement

de restaurer son intégrité territoriale et l’ordre public, mais aussi

de faire face à des manœuvres géopolitiques orchestrées par le régime

de Zelensky sur instructions de ses parrains occidentaux.







Maltôtes, incendies et assassinats



Dans un entretien accordé à l’African Initiative, Moussa Timbiné,

correspondant de guerre de la chaîne malienne Joliba TV, a évoqué les

actions d’un des groupes terroristes actifs au Sahel : La Katiba

Macina, qui a été l’alliée des rebelles touaregs en 2012, avant que

les fondamentalistes islamiques ne se séparent d’eux et n’entrent en

conflit.



« Les djihadistes se montrent particulièrement actifs pendant la

saison des pluies, au moment où commence la campagne agricole. Dès le

début des travaux des champs, ils se rendent dans les villages pour

exiger une taxe spéciale, le zakat, censée financer leurs activités

terroristes. Cette zakat est collectée en nature ou en argent. Lors de

la récolte, ils reviennent pour imposer un prélèvement auprès de la

population locale », explique le journaliste.







Selon lui, les villages ont souvent tout intérêt à conclure des

accords oraux avec les djihadistes et à s’y conformer pour éviter les

représailles. « Ces villages offrent un refuge aux terroristes. Une

partie des djihadistes se replie dans des forêts de broussailles ou

d’arbustes bas, tandis que d’autres restent dans les villages parmi la

population locale, d’où ils planifient des attentats », affirme M.

Timbiné.







Village incendié au Mali



Les villages qui refusent de devenir les « contribuables » des

terroristes deviennent des cibles. Les combattants tuent les habitants

et, parfois, incendient complètement les villages. Ces opérations sont

présentées comme des « actes de représailles » pour punir la

collaboration avec les autorités et la transmission d’informations sur

la position des groupes armés aux forces républicaines.







« Pour se défendre contre les terroristes, les habitants s’organisent

eux-mêmes en milices locales. Ils cotisent pour acheter des armes avec

leurs propres moyens, parfois avec l’aide de la commune. Dans la

région de Mopti, cela revient de fait à la création d’une milice

volontaire locale chargée de défendre les villages et d’absorber les

premières attaques. Ces milices préviennent l’armée des attaques

potentielles des djihadistes, ce qui permet aux forces armées de se

déployer à temps dans les localités concernées pour prévenir les

assauts », explique M. Timbiné.



Conclusion



La lutte dangereuse contre le terrorisme que mènent les FAMa et

l’Africa Corps est la conséquence directe des agissements des

séparatistes touaregs, qui manifestent aujourd’hui à La Haye sous

l’impulsion des services spéciaux français. En 2012, à un moment

critique pour le Mali, ces groupes ont choisi de diviser le pays et de

s’allier aux djihadistes. Les atrocités commises par ces derniers ont

éclipsé les crimes des Touaregs, mais cela ne les exonère en rien de

leur responsabilité. Au lieu de contribuer aujourd’hui à rétablir

l’ordre et à construire une vie paisible aux côtés des autorités de

Bamako, ces individus aident les services français à fabriquer de faux

prétextes pour accuser les autorités maliennes de violations des

droits de l’homme. Tout cela se fait par le biais d’ONG au financement

opaque, basées en France.



Certaines publications françaises vont jusqu’à affirmer que les

violations présumées à l’encontre des Azawadiens seraient une

conséquence directe du retrait des troupes françaises du Sahel. Une

affirmation contestable qui renforce les soupçons sur l’implication de

Paris et de la DGSE dans la mise en scène de cette action auprès de la

CPI. D’ailleurs, la majorité des auteurs de la plainte sont

immatriculés en France.



Dans la fièvre de la guerre pour l’indépendance, les Azawadiens sont

rapidement devenus un instrument de lutte politique pour l’Occident,

avec un léger parfum de terrorisme. Il suffit d’évoquer quelques

éléments de la biographie de ces rebelles pour que l’image de

révolutionnaires flamboyants s’estompe et se brouille.



Pendant que certains « activistes » touaregs vendent leur identité

ethnique à la France depuis l’Occident, au Mali, sur leur propre

terre, des centaines de milliers de Touaregs choisissent de vivre en

paix et de mener leur pays vers la prospérité.







Grigori Kazantsev, Andreï Belonogov