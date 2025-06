Début des premiers jeux de l’AES : le coup de maitre des organisateurs - abamako.com

Début des premiers jeux de l'AES : le coup de maitre des organisateurs Publié le mardi 24 juin 2025 | Le challenger

Annoncée depuis plusieurs mois, la toute première édition des Jeux de l’Alliance des États du Sahel (AES) a officiellement démarré ce samedi 21 juin au Palais des Sports de Bamako.















Pour un premier essai, l’organisation s’est avérée être une réussite totale.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence du Premier ministre malien, le Général Abdoulaye Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement du Mali, des ministres des Sports du Niger et du Burkina Faso, ainsi que des ambassadeurs des deux pays accrédités à Bamako.



Dans un contexte régional marqué par d’importantes difficultés sécuritaires et économiques, l’organisation de ces Jeux relève d’un véritable exploit. Et ce fut véritablement le cas, à en juger par le déroulement de la cérémonie d’ouverture.







Au-delà de la compétition sportive, ces Jeux incarnent une ambition politique et sociale : renforcer la cohésion, le vivre-ensemble et la solidarité entre les peuples des trois États membres de l’AES. C’est dans cet esprit que le président de la Délégation spéciale de la Mairie du District de Bamako, dans son allocution de bienvenue, a souligné que cette initiative allait renforcer la fraternité et la dignité entre les populations. «À la fin de ces Jeux, il n’y aura ni vainqueur, ni vaincu. Le véritable gagnant, c’est le peuple de l’AES», a-t-il déclaré, appelant les participants au fair-play.







Dès l’ouverture, cet esprit a été symboliquement affirmé par le serment qu’ont prêté les représentants des fédérations sportives des trois pays, pour respecter les règles et promouvoir l’éthique sportive.







Trois ambassadeurs pour inspirer la jeunesse sahélienne







La cérémonie a également été marquée par la présentation de trois ambassadeurs emblématiques des Jeux : Daba Modibo Kéita (Mali), double champion du monde de taekwondo ; Iron Biby (Burkina Faso), recordman mondial de force athlétique et Abdoul Razak Issoufou Alfaga (Niger), champion d’Afrique de taekwondo et plusieurs fois olympien. Un court film retraçant leurs parcours respectifs a été diffusé pour inspirer les jeunes athlètes présents et leur insuffler l’esprit de dépassement de soi.





Un nouveau chapitre pour l’espace AES



Dans son discours le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a salué la qualité de l’organisation et l’enthousiasme autour de cette première édition. Il a affirmé que ces Jeux marquent le début d’un nouveau chapitre pour l’AES, illustrant la volonté des trois pays de prendre leur destin en main. «En relevant ensemble les défis sportifs, nous consolidons notre engagement à bâtir un avenir commun», a-t-il déclaré.



Une semaine d’émulation sportive



Pendant une semaine, les délégations du Mali, du Niger et du Burkina Faso s’affronteront dans plusieurs disciplines : football U-17, lutte traditionnelle, kung-fu wushu, taekwondo, tir à l’arc et tir sportif. Ces Jeux s’annoncent comme un véritable festival du sport sahélien, mettant en lumière les talents et la jeunesse de la région.



Que triomphe l’esprit de l’AES !



Drissa Togola