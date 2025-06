Axe Mali–Russie : Bamako signe trois accords stratégiques dans l’énergie, le commerce et la sécurité - abamako.com

Publié le mardi 24 juin 2025

© Autre presse par DR

Axe Mali–Russie : Bamako signe trois accords stratégiques dans l’énergie, le commerce et la sécurité

Le Président de la Transition du Mali, le général Assimi Goïta, en visite officielle en Russie depuis le 22 juin, a conclu le lundi 23 juin 2025 au Kremlin trois accords majeurs avec son homologue Vladimir Poutine, renforçant un partenariat stratégique en pleine expansion entre Bamako et Moscou.



Signés au cours de la deuxième journée de la visite, ces accords couvrent des secteurs clés dont un accord commercial instaurant une commission intergouvernementale pour structurer la coopération économique, scientifique et industrielle, avec des facilités d’investissement et de transfert de technologies à la clé, un accord énergétique, conclu avec Rosatom, pour accompagner le Mali dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, incluant des études techniques, de la formation et un soutien à long terme, un accord sécuritaire et politique, posant un cadre général de coopération bilatérale, notamment dans la lutte antiterroriste et la formation militaire, dans la continuité du soutien russe via la structure Africa Corps.



Les deux parties ont également discuté du projet de raffinerie d’or à Sénou, fruit d’un partenariat avec la société russe Yadran, et destiné à quadrupler la capacité nationale de raffinage, malgré des interrogations sur la part de capital détenue par l’investisseur étranger et l’absence de certification internationale.



Ce renforcement des liens Mali–Russie s’inscrit dans la stratégie de diversification des partenaires extérieurs du Mali, amorcée depuis la fin des missions française (2022) et onusienne (2023).



Le président Poutine a salué la « coopération historique » entre les deux pays, rappelant que plus de 10 000 cadres maliens ont été formés en Russie depuis 1960. Le président Goïta a, pour sa part, réaffirmé son attachement à un partenariat basé sur le respect de la souveraineté.



La visite officielle se poursuit jusqu’au 27 juin, avec d’autres échanges prévus dans les secteurs industriel, technologique et éducatif.







KONE M.