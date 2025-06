Mali : La chanteuse Biguini en quête du Bac - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : La chanteuse Biguini en quête du Bac Publié le mardi 24 juin 2025 | L’Essor

Tweet

La chanteuse Biguini Baghaka vient de faire parler d'elle non pas pour sa musique mais pour sa décision de décrocher le Bac en dépit de ses responsabilités et de sa notoriété. L'information rendue publique sur les réseaux sociaux est confirmée par l'artiste elle-même dans une courte vidéo sur Tiktok où elle annonce sa candidature

\

Une décision saluée et soutenue par son mari, qui n'a pas manqué de partager publiquement son admiration pour sa détermination. « Elle a choisi d'aller au bout, malgré les défis, les occupations, le regard des autres. Je suis fier d'elle, fier de sa force tranquille, fier de la femme qu'elle est. Tout mon amour et mon soutien l'accompagnent pour ce Bac. Et comme elle, des milliers de jeunes se lèveront pour écrire une nouvelle page de leur avenir », at-il salué avec émotion.



Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions positives, notamment celle d'une fan qui a souligné l'importance du soutien conjugal dans la réussite personnelle. « Homme, c'est celui qui te rapproche de ton Seigneur, qui te pousse à accomplir ce qui te semblait impossible, à réaliser tes rêves que tu avais abandonnés. Que DIEU bénisse cet homme ( ce couple) et tous les hommes qui sont de vrais piliers pour leurs épouses. Qu'Allah en accorde à toutes, surtout à nos filles >>, at-elle indiquée. La fan a, en outre, exprimé ses vœux de réussite au Bac à la chanteuse, « Bonne chance ».



F. KAMISSOKO