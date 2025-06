Mali / Baccalauréat : Une avancée majeure pour la réussite - abamako.com

Mali / Baccalauréat : Une avancée majeure pour la réussite Publié le mardi 24 juin 2025 | L'Alternance

© Autre presse par AS

Lancement de l`examen du baccalauréat 2021

Bamako, le 23 août 2021. Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a procédé au lancement des épreuves de la session 2021 du Baccalauréat (BAC) au groupe scolaire de Kalaban Coura-ACI.



Les études au lycée se clôturent par un examen de fin d'études (« bac ») donnant accès aux études supérieures. À la fin des classes de 12è de l’enseignement secondaire général (ESG), les élèves se soumettent à un examen en vue d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires. Ce diplôme donne accès aux études supérieures ou permet d’entrer dans la vie active.



Cet examen annonce la fin de l’année scolaire. Il s’agit d’un moment important pour les écoles, car tous travaillent ensemble pour permettre à chaque élève de compléter les apprentissages.



Dans la semaine du lundi, 23 au 26 juin 2025, les élèves seront évalués dans les différentes matières. L'examen sera administré selon l’horaire officiel du ministère de l’Éducation.

La présence des lèves à l'examen de fin d’année est donc obligatoire.



Seules des circonstances exceptionnelles, comme une maladie grave ou un décès dans la famille, pourraient faire en sorte que la direction de votre établissement ou le président de votre centre puisse motiver une absence.



Il est important de noter que le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou SY Savane, a assuré à travers le règlement qu'il y aura "zéro fraude, zéro fuite de sujets" lors de ces examens.

En résumé, pour les élèves, il est recommandé de bien se préparer en révisant régulièrement et en gérant son temps efficacement. Il est également conseillé de dormir suffisamment, de manger sainement et de faire de l'exercice physique pour maintenir un bon niveau de concentration et de bien-être.

Mohamed SOGODOGO

