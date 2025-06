Mali Football Awards - 2e édition : Yves Bissouma élu meilleur joueur de l’année - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mali Football Awards - 2e édition : Yves Bissouma élu meilleur joueur de l’année Publié le mardi 24 juin 2025 | L'Alternance

© Autre presse par DR

Yves Bissouma, Footballeur

Tweet



La cérémonie de récompenses de la 2e édition des Mali Football Awards, Co-organisés ce vendredi 20 juin au Centre International de Conférences de Bamako CICB par la Fédération Malienne de Football et AK Agency, a tenu toutes ses promesses avec la distinction des meilleurs de la saison.



Vainqueur de la Ligue Europa avec son club, Tottenham, et auteur d’une saison parfaite avec l’équipe nationale du Mali, le capitaine des Aigles, Yves Bissouma a été sacré meilleur joueur masculin malien de l’année.



De son côté, l’attaquante des Aigles Dames, Aïssata Traoré, pour son talent exceptionnel et sa régularité tout au long de la saison a remporté le prix de la meilleure joueuse de l’année.



Pour son engagement humanitaire et ses actions de solidarité en faveur de sa communauté, Amadou Haïdara « Doudou » a été distingué par le prix de la solidarité, reconnaissant son impact au-delà du terrain.



En outre, un vibrant hommage a été rendu au Président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré « Bavieux » privé de sa liberté depuis un certain moment. La même pensée forte a été adressée à l’ex joueur de l’US Bougouba, Mamadou Méry Koné qui nous a quitté le mercredi 14 mai dernier des suites d’un arrêt cardiaque lors de la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 Orange entre son club et les Onze Créateurs au Stade Salif Keïta de Kati.



Cette cérémonie grandiose, riche en émotions et en célébrations, était présidée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l'Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il était accompagné de ses pairs ministres en charge des sports de l’AES, du premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, et plusieurs responsables sportifs et administratifs, ainsi que des entrepreneurs.



A noter aussi que la présence de l’international français, d’origine malienne, N’Golo Kanté a rehaussé l’éclat de la cérémonie.



Voici la liste complète des heureux gagnants :



1- Yves Bissouma, Meilleur Joueur de l’Année



2- Aïssata Traoré, Meilleure Joueuse de l’Année



3- Fily Traoré, Meilleur Joueur évoluant en Afrique



4- Aïcha Samaké, Meilleure Joueuse évoluant en Afrique



5- Amadou Haïdara, vainqueur du Prix de la Solidarité



6- Mamadou Sangaré, Meilleur Espoir de l’année



7- Awa Traoré, Meilleure Espoir de l’année Féminin



8- Abdoulaye Mounkoro, Meilleur Arbitre de l’Année



9- Fanta Idrissa Koné, Meilleure Arbitre Assistante de l’année



10- Meilleurs Buteurs de Ligue 1 Pro Orange : Moctar Cissé et Abdoulaye F. Mariko



11- Mamoutou Kané, Meilleur Entraîneur de Ligue 1 Pro Orange



12- Arouna Dembélé, Meilleur Entraîneur de Ligue 1 du football féminin



13- Abdoulaye F. Mariko, Meilleur Joueur évoluant au Mali



14- Maïmouna Traoré, Meilleure Joueuse évoluant au Mali



15- N’Golo Traoré, meilleur gardien de Ligue 1 Pro Orange



16- Fatoumata Karentao, Meilleure Gardienne de de Ligue 1 du football féminin



17- Seydou Dembélé, Meilleur Espoir Local



18- Académie JMG, Meilleure Académie de l’année



19 Onze types de Ligue 1 Pro de la saison (2024-2025) :

Gardien : N’Golo Traoré (Stade Malien)

Défenseurs : Félix Kamaté (Stade Malien), Makan Katilé (USFAS), Ali M. Keita (Djoliba AC), Dramane Traoré (Stade Malien)

Milieux : Aziz Konaré (USFAS), Lassine Kouma (Stade Malien), Abdoulaye Dîne Mariko (Djoliba AC).

Attaquants : Keffa Tangara (USFAS), Daouda Coulibaly (Stade Malien), Moctar Cissé (Stade Malien

Piqué sur les réseaux sociaux