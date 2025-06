OCLEI : Vide juridique au sommet - abamako.com

OCLEI : Vide juridique au sommet Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Moumouni Guindo, Président de l`Office Centrale de Lutte contre l`Enrichissement Illicite (OCLEI)

Sans président depuis le 2 juin 2025, l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei), fonctionne dans un grand vide. Depuis quelques jours, la lutte contre l’enrichissement illicite enregistre un grand coup d’arrêt.



Le magistrat Dr. Moumouni Guindo a remis son rapport au Premier ministre, général Abdoulaye Maïga, le 30 mai 2025 avant d’effectuer son départ de la tête de l’Oclei le 2 juin dernier. Il s’agit bien sûr de son rapport de fin de mandat 2017-2025, soit un mandat de 8 ans. Sans entrer dans le fond de son rapport de ses 8 années écoulées, l’Oclei sous le magistère de Dr. Moumouni Guindo, a enquêté sur 63 affaires de corruption sur un total de 100 pour un montant de 32 milliards F CFA.





Un bilan assez élogieux pour un Oclei désormais orphelin de son président depuis une vingtaine de jours. Créé par la loi n° 2014-015 du 27 mai 2014, cette structure parmi tant d’autres dans notre pays, œuvrant dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, connaît un véritable vide juridique depuis le départ précipité de son président, dont le mandat devrait être prorogé jusqu’en fin 2026.



Ce vide juridique, au vu du règlement intérieur de l’Oclei, s’explique du fait que l’intérim est assuré aujourd’hui par le doyen d’âge des conseillers. Or selon le même règlement intérieur, la question d’intérim ne prévoit pas les cas de départ du président, c’est juste pour des absences temporaires (mission, maladie, congé, etc.). Ce qui fait que celui qui assure l’intérim est limité dans ses prérogatives.





Une question aussi fondamentale qu’essentielle est que le décret de nomination de Dr. Moumouni Guindo n’est pas encore abrogé jusqu’au moment où nous mettons sous presse. Juridiquement et au vu de la loi, il demeure encore le président de l’Oclei. En plus, selon les procédures administratives, son mandat continue de courir jusqu’à la nomination et la prestation de serment du nouveau président, donc de son remplaçant.



En plus une autre entrave dans le fonctionnement normal de l’Oclei est qu’en plus de son président, d’autres conseillers sont en fin de mandat ou absents. En fait, sur les 12 membres, il n’y a que 7 en fonction, dont 1 absent depuis plus d’un an, et 4 autres en fin de mandat en décembre et novembre prochain. Ce qui pose déjà un problème de quorum dans les prises de décisions.



Nous y reviendrons



Abdrahamane Dicko