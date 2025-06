Lettre à grand-père : La justice, le dernier rempart - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lettre à grand-père : La justice, le dernier rempart Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Oui cher grand-père, dans les grandes histoires de l’effondrement des grandes nations, la justice a toujours été le dernier rempart. Oui, le dernier mur franchi avant d’aller à l’anarchie. La dernière digue, chamboulée pour aller au naufrage. La dernière barrière cassée pour tomber dans l’agonie. Oui, grand-père, la justice, en cela, a toujours été le dernier rempart.





Oui grand-père, dans un pays, c’est elle la justice, l’espoir du faible et l’obstacle du fort. C’est elle, les lignes rouges à barrer l’injustice, mère divine de tous les chaos. Oui c’est elle, justice la limite du regard du désarmé contre celui qui est armé. C’est elle, justice, la foi, l’espoir et la boucle défense pour le pauvre et le faible.



Oui grand-père, elle, la justice a juste vocation de stopper et d’empêcher l’arbitraire, l’abus et l'excès. Et cela, cette mission divine d’elle, elle la réussit qu’en partant des faits et en disant le droit. Rien que le droit. Juste le droit. C’est en cela, la justice pourra réussir sa mission si divine et bâtir une nation forte, un Etat stable et un pays développé.



En aucun cas, elle ne doit accepter d’être des gangs qui seront portés par des clans ou des tenants de pouvoir pour régler des comptes ou satisfaire des désirs. Elle ne doit en aucun cas être arbitraire ou injustice. Le droit doit rester sa seule boussole et son seul repère. La vérité transcrite dans les lois doit être sa ligne de conduite. Sa seule lampe.



En aucun cas, la justice ne doit être des gangs d’un clan. Elle ne doit satisfaire que l’esprit du droit et de la vérité. C’est en cela, elle, justice, sera ‘’juste-ici’’. Elle fixe les limites entre le pauvre et le riche, le fort et le faible, l’armé et le désarmé, l’ancien homme fort et le fort du jour. Elle dit : « Juste ici », pour fixer les lignes rouges de la conduite hautement dictée.



Si la justice devient des gangs, il y aura course anarchique pour la porter bon gré ou malgré. Oui ! Ces gangs qui te protègent, toi et ton clan, font souffrir tes adversaires. Et de cette course pour la porter, se protéger et se faire justice, c’est de cette course que naîtra le chaos. L’affranchissement du dernier rempart. L’anarchie et l’injustice. Ma 303ème lettre.





A mardi Inch’Allah !



Lettre de Koureichy