Des tensions avec IBK et certains ministres
Publié le mardi 24 juin 2025 | Mali Tribune

Oumar Tatam Ly a également évoqué des relations difficiles avec le président de la République et certains membres du gouvernement. Il affirme que ses suggestions en matière de gouvernance ou de sécurité nationale ont systématiquement été écartées par IBK. Il regrette notamment qu'aucune réunion du Conseil supérieur de la défense n'ait été convoquée malgré ses nombreuses demandes.



Il dénonce également le fait que certains ministres voyageaient sans son autorisation, une pratique qu’il jugeait "anormale". Il cite Bouaré Fily Sissoko et Soumeylou Boubèye Maïga comme les deux membres du gouvernement avec qui il avait le plus de désaccords. Il affirme avoir tenté à deux reprises de les écarter lors de remaniements, sans succès.



Mme Bouaré a vivement réagi à ces propos, l’accusant d’avoir mandaté Madani Touré pour produire un rapport à charge sur sa gestion dans le but de la discréditer et de l’écarter du gouvernement. Oumar Tatam Ly a rejeté cette accusation : "Je n’ai jamais demandé un rapport sur elle. Ce n’est pas ma nature. Je n’ai aucune rancune envers qui que ce soit".



Interrogé sur sa connaissance de Mahamadou Camara, accusé d’avoir délivré un mandat exclusif à Sidi Mohamed Kagnassy au nom de la Présidence, il affirme l’avoir rencontré pour la première fois lorsqu’il a été nommé directeur de Cabinet du président.





Des propos démentis par Mahamadou Camara, qui affirme avoir connu Tatam Ly avant son entrée en fonction, lors d’une réunion au domicile d’IBK dans le cadre de la campagne présidentielle. Il assure que Tatam Ly faisait partie de la troïka chargée de gérer la transition post-électorale, ce qui aurait justifié sa nomination à la Primature.



La Cour prévoit, pour la semaine qui commence, l’audition des membres de la commission de réception des matériels et des contrôleurs financiers impliqués dans le dossier.



Ousmane Mahamane