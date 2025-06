Coach Marian Inna Kanoute sur l’enfant et le divorce : « Diviser son cœur en deux » - abamako.com

Société
Coach Marian Inna Kanoute sur l'enfant et le divorce : « Diviser son cœur en deux »
Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Pour Mariam Inna Kanouté coach en développement personnel et des entreprises, coach et accompagnatrice d’enfant en difficulté, une séparation des parents mal gérée reviendrait à demander à l’enfant de diviser son cœur en deux. Elle donne trois raisons et explique.



« Les enfants sont touchés naturellement par la séparation des parents pour trois raisons : la première est qu’un enfant a pour référence ‘’papa et maman’, qui sont les références les plus connues. Les frères et sœurs aussi peuvent en être pour lui s’il en a. Et au moment où les deux personnes les plus importantes de sa vie qui en sont les piliers, sont séparées, c’est comme si on demandait à l’enfant de séparer son cœur en deux. Ça c’est un très gros problème pour l’enfant.





Le deuxième défi est que souvent l’enfant se sent responsable parce que très peu de parents partagent avec l’enfant ce qui se passe. On dit que ce sont des enfants. On ne veut pas les mêler aux problèmes. Mais les enfants émotionnellement sentent si les parents ont des problèmes et ils subissent tout. Ils vous regardent avec des grands yeux et ils se demandent : qu’est ce qui se passe ? Pourquoi ils ne s’aiment plus ?



La troisième est que beaucoup passent par l’enfant pour régler leur bagarre ou différend. C’est à dire que chacun essaye parfois de s’approcher de l’enfant ou de le séparer de l’autre. Il y’en a qui critiquent le partenaire devant l’enfant. Même après la séparation, ils se tiraillent entre eux. Souvent l’un des deux, prend l’enfant et refuse de le donner à l’autre. Ou pire, dire à l’enfant que l’autre ne l’aime pas et que c’est lui ou elle qui l’aime le plus. C’est ce qui complique encore le tout. C’est comme frapper l’autre avec l’enfant mais c’est l’enfant qui va garder les séquelles.



Pour prévenir les enfants de la souffrance, il faut d’abord les informer même si on ne rentre pas trop dans certains détails. Quand ça ne va pas, il faut le rassurer en lui disant peut être papa et maman ont des problèmes mais ils vous aiment toujours.



En deuxième position il y’a la responsabilité des parents, même si vous ne vous aimez plus il faut savoir que les enfants, vous les avez eus ensemble et vous avez tous les deux des droits et devoirs. De l’autre côté les enfants ont besoin de vous deux. Si je suis femme je ne dois pas empêcher les enfants de voir leur père sous prétexte que je ne l’aime plus ou il a été méchant qu’il m’a trahi. C’est pareil pour les hommes.





La solution est d’abord qu’on diminue les cas de divorce et aussi inciter les couples séparés à être responsables. En réalité ce n’est pas le divorce qui détruit les enfants mais la mauvaise gestion des parents. On ne peut éradiquer le divorce mais il faut que les parents sachent qu’ils ont pour rôle de protéger leurs enfants même après le divorce ».



Awa Koné



(Stagiaire)