Ça se passe au Grin : Peut mieux faire Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Les membres du grin pensent que la réduction des indemnités du Conseil national de Transition (CNT) est insuffisante. Ils affirment qu'elle reste largement en deçà de leurs attentes et demandent une réduction encore plus considérable.



Le Conseil national de Transition du Mali a récemment voté en faveur d’une modification visant à réduire les indemnités de ses membres. Même si cette décision a été timidement saluée par les membres du grin, ces derniers pensent que le montant lesté est très minime. Selon les informations, la réduction adoptée s’élève à 400 000 F CFA pour les membres ordinaires et à 550 000 F CFA pour les membres du bureau. Avec cette décision, les membres du CNT vont continuer à percevoir 1,5 millions F CFA. Au grin, ils croient que le CNT peut mieux faire. "Il faut sortir du million même pour revenir à 500 000 F CFA, c'est raisonnable avec l'état actuel de l'économie du pays", disent-ils.





Les membres du grin estiment que dans le contexte actuel du pays, cela peut inspirer et encourager d'autres personnes à faire preuve de solidarité et à participer à l'effort collectif. "L'argent collecté peut être utilisé pour financer des programmes de développement, des secours d'urgence ou des projets sociaux", ont-ils justifié.



Ibrahima Ndiaye