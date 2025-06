Assimi Goita en Russie : Une visite de haut niveau - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assimi Goita en Russie : Une visite de haut niveau Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Signature d`accords entre le Mali et la Russie

Tweet

Depuis dimanche 22 juin, le Président de la transition séjourne en Russie. Au menu, de sa visite, plusieurs rencontres et un tête-à-tête avec le Président Poutine.



En Russie depuis avant-hier, Le chef de l’exécutif malien, Assimi Goïta y restera en tout cinq jours. Il sera en compagnie du ministre de la Défense malienne, le général Sadio Camara. Cette visite de haut de niveau, selon le document de presse partagé par la cellule de communication de la présidence du Mali, a trois principaux objectifs. Politique et diplomatie, économie et défense et sécurité.





Il s’agit dans un tout premier temps du renforcement des relations entre les deux Etats sur le plan politique et diplomatique. Sur ce plan, beaucoup a été déjà fait, si on se refaire au document de presse qui cite des sommets bilatéraux réguliers, la réactivation des mécanismes de consultations diplomatiques entre autres. Et surtout, l’opérationnalisation de la commission intergouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.



En plus des relations politiques et diplomatiques, la visite devrait aboutir à la promotion des investissements russe au Mali et la mise en place d’un mécanisme de paiement direct entre les institutions bancaires des deux pays ; d’un transfert de technologies pour renforcer la digitalisation de l’administration fiscale malienne.







Koureichy Cissé