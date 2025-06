Culture : Adia Slam hisse les couleurs du Mali à Libreville - abamako.com

La scène slam africaine a vibré du 9 au 14 juin 2025 à Libreville, au Gabon à l’occasion de la Coupe du monde de slam interuniversitaire, doublée du festival slam standing ovation. Notre compatriote Adiaratou Sidibé a été classée deuxième.



Cette grand-messe du verbe, qui a rassemblé des jeunes poètes venus des quatre coins du continent, a été le théâtre de prestations aussi percutantes que poétiques.





Parmi les talents en lice, Adiaratou Sidibé, plus connue sous le nom de Adia Slam, a brillé sous les projecteurs gabonais. La jeune slameuse malienne s’est distinguée par la force de ses mots et l’intensité de sa présence scénique, décrochant la deuxième place du classement général. Elle n’a été devancée que de peu par la représentante du pays hôte, le Gabon, qui a remporté la première place. Le Tchad, pour sa part, a complété le podium.



Ce palmarès serré témoigne de la qualité des performances et du niveau de compétition élevé. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’empreinte qu’a laissée Adia Slam qui impressionne. Engagée, vibrante, ancrée dans les réalités sociales tout en étant résolument tournée vers l’universel, sa voix a trouvé un écho puissant auprès du public et du jury.



Une confirmation pour le slam malien



Ce nouveau succès vient confirmer l’essor du slam malien sur la scène panafricaine. Après plusieurs années de structuration autour de collectifs engagés, d’ateliers d’écriture et de scènes ouvertes, le Mali s’impose peu à peu comme un vivier de talents dans cet art de la parole.



La performance d’Adia Slam s’inscrit dans cette dynamique. Elle incarne cette jeunesse malienne qui utilise la poésie orale pour dire le monde, dénoncer les injustices, rêver d’un avenir commun et faire vibrer l’identité africaine.



Le festival Slam Standing Ovation, devenu un rendez-vous incontournable pour les slameurs du continent, a encore une fois démontré que le slam est bien plus qu’un art : c’est une arme pacifique de construction sociale, un espace de liberté, un souffle de création.





Libreville, capitale du verbe et des voix montantes



Durant près d’une semaine, Libreville a été le cœur battant du slam universitaire. Entre compétitions officielles, masterclasses, scènes ouvertes et échanges culturels, les participants ont eu l’opportunité de se rencontrer, d’apprendre les uns des autres, et surtout de faire résonner leurs voix dans un espace de fraternité et d’expression libre.



Dans cet élan, le Mali peut être fier : grâce à Adia Slam, ses mots ont franchi les frontières, touché des cœurs et rappelé que la poésie, même en compétition, reste un cri d’espoir partagé.







Mamadou Sidibé