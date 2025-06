Journée de l’Afrique : L’Ucao UUba perpétue la tradition - abamako.com

Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Dans le cadre de la célébration de la journée de l'Afrique, l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la Misahel, a organisé une conférence le 20 juin 2025 autour du thème : "Réflexion sur le schéma d'intégration de l'Union africaine". La tenue de cette activité est une marque d'intégration pour cette institution qui a toujours prôné l'intégration.





Dans sa devise, l'Ucao est une université d'intégration d'excellence. Elle est constituée de plusieurs nationalités, ce qui fait que la journée de l'Afrique compte beaucoup pour cette institution.



"La célébration de la journée de l'Afrique est une marque d'intégration pour notre institution. On ne peut pas être en marge de cela mais compte tenu de beaucoup d'agendas on n'a pas pu la célébrer au moment opportun. On s'est dit qu'on ne peut pas terminer l'année sans honorer cette activité, d'où la tenue de la présente activité de réflexion", a expliqué la Directrice l'académique, Dr. Sœur Thérèse Samaké.



A l'entendre, aujourd'hui dans le contexte actuel de l'Afrique, beaucoup ne croient plus à l'Union africaine. On s'est dit que nous avons des jeunes en formation et nous avons le devoir de les aider à réfléchir, pas la manière de la rue, mais dans le contexte scientifique et voir aujourd'hui où nous en sommes avec l'Union africaine, qu'est-ce qu'il faut. Nous sommes avant tout les fils et les filles de l'Afrique. Quelle que soit la situation, nous restons Africains. Il y aura toujours des problèmes, mais il ne faut pas que ces problèmes nous éloignent de l'essentiel qui fait notre union et l'union fait la force. "Ce n'est pas en marchant rang dispersé qu'on pourra vaincre le problème", a-t-elle conseillé. Elle n'a pas manqué de saluer la bonne collaboration entre l'Ucao et la Misahel qu'elle juge d'une dynamique continue.



Pour sa part, le représentant de la Misahel, a exprimé la joie qu'il a ressenti après avoir constaté une présence massive des étudiants qui selon lui est un espoir pour l'Afrique. "Vous êtes là crème de nos pays respectifs et vous devez le témoigner à tout moment", a-t-il expliqué. Il les a invités à plus d'engagement, à plus de discipline, à plus de participation pour que moment soit véritablement une interaction constructive, une interaction bénéfique au service de la jeunesse de l'Afrique.





Ibrahima Ndiaye