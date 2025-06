CHAN 2024 : Quand la Caf contente chacun des pays hôtes - abamako.com

News Sport Article Sport CHAN 2024 : Quand la Caf contente chacun des pays hôtes Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Pour l’organisation de l’édition 2024 du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, la Confédération africaine de football (Caf) a décidé de contenter chacun des 3 pays hôtes avec la tenue d’une rencontre majeure sur son sol.



La compétition se déroulera du 2 au 30 août 2025 dans cette zone de l’Afrique de l’Est.





En effet, dans un communiqué, l’instance dirigeante du football continental a déclaré qu’en concertation avec les trois pays hôtes de l’édition 2024 du Championnat d’Afrique des nations Caf TotalEnergies, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, les stades qui accueilleront les principales rencontres de la compétition : le match d’ouverture, la petite finale et la grande finale ont été identifiés.



De ce fait, le stade Benjamin Mkapa de Dar-Es-Salaam (Tanzanie) accueillera le match d’ouverture de la compétition le 2 août 2025 tandis que stade Mandela de Kampala (Ouganda) a été désigné pour accueillir le match pour la troisième place. Quant à la finale du tournoi, elle se jouera le 30 août 2025 au stade Kasarani de Nairobi (Kenya). Par ailleurs, a ajouté la Caf, Zanzibar a été retenu comme l’un des sites hôtes, une décision qui témoigne de l’engagement de la Caf en faveur de l’inclusion et du rayonnement du football africain.



Elle a justifié ce choix du stade Amaan de Zanzibar du fait qu’il ait récemment accueilli avec succès la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/25, en mai dernier. Nouvelle donne ? L’instance organisatrice de la compétition révèle que : « à la suite d’une décision de la Commission d’appel de la Caf, la Guinée Equatoriale a été remplacée par le Congo. ».



« Le Chan 2024, organisé conjointement cette année par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, se déroulera du 2 au 30 août 2025, marquant ainsi le retour du tournoi en Afrique de l’Est, après l’édition 2016 disputée au Rwanda », a rappelé la Caf. Lors de ce Chan 2014, le Mali a réalisé l’une de ses meilleures performances jusque-là jamais réalisées avec une finale jouée et perdue contre la R.D Congo sur le score de 3 buts à 0. Actuellement capitaine des Aigles du Mali, Yves Bissouma a connu le déclic de sa carrière au Rwanda lors de cette édition 2016 avec un somptueux but marqué contre la Côte d’Ivoire en demi-finale pour offrir le ticket de la finale au Mali.









Moussa Bangaly



Pays hôtes :



Match d’ouverture : le samedi 2 août à Dar es Salaam, Tanzanie



Match pour la troisième place : à Kampala, Ouganda



Finale : le samedi 30 août à Nairobi, Kenya



Villes hôtes pour la phase de groupes :



Groupe A: Nairobi, Kenya : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie



Groupe B : Dar es Salaam, Tanzanie : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine



Groupe C : Kampala, Ouganda : Ouganda, Niger, Guinée, Afrique du Sud, Algérie





Groupe D : Zanzibar : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria