Baccalauréat 2025 : Le Premier ministre donne le coup d’envoi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Baccalauréat 2025 : Le Premier ministre donne le coup d’envoi Publié le mercredi 25 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi 23 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire malien avec 199 449 candidats dont 95 437 filles et 104 012 garçons, répartis dans 517 centres d'examen.



En ce qui concerne l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite, elle compte 30649 candidats dont 15575 garçon et 15074 filles reparties entre 75 centres, 1150 salles avec 2300 surveillants.





Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga a procédé le lundi 23 juin, à 8h 00, sous une fine pluie, à l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets du baccalauréat, épreuve littérature en arabe. C'était au centre Askia Mohamed de Bamako dans la salle 3. Avant, il s’est adressé aux candidats en ces termes "les sujets porteront sur les cours que vous avez reçus au cours de l'année scolaire. Restez concentrés et ne comptez que sur vos propres connaissances. Nous comptons sur la jeunesse et osons espérer que ce centre réalisera un taux de réussite de 100 %". Pendant que les 855 candidats du centre Askia Mohamed, ainsi que ceux de tout le Mali découvraient leurs sujets, le Premier ministre a salué les efforts consentis par le ministère de l'Education nationale pour le respect du calendrier scolaire, malgré une année scolaire difficile entamée par des inondations.



Le Premier ministre a insisté sur l'attention que le gouvernement porte au bon déroulement des examens sans fraude et sans incidents majeurs. Il a également salué la bonne coopération des autorités mauritaniennes, qui ont permis aux candidats réfugiés en Mauritanie de participer à la session de juin 2025 à M’berra.



"Les examens se tiennent sur l'ensemble du territoire national, grâce à l'implication des partenaires sociaux, mais aussi des forces armées de défense et de sécurité ".



Pour le bon déroulement des examens divereses mesures sont prises, il s'agit de la sécurisation des centres d'examen, la gestion des candidats et le respect des protocoles. Les épreuves prendront fin le 26 juin 2025.









Odile Dembélé