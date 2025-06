Premiers jeux de l’AES-Bamako 2025 : Une semaine de fraternité sportive - abamako.com

Premiers jeux de l'AES-Bamako 2025 : Une semaine de fraternité sportive Publié le mercredi 25 juin 2025

La première édition des Jeux de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont été lancés le week-end dernier à Bamako. C'était au Palais des Sports Salamatou Maïga. C’est ainsi parti pour une semaine de fraternité sportive.



C’est dans une ambiance à la fois solennelle et festive que la capitale malienne a abrité, le samedi 21 juin, la cérémonie d’ouverture des premiers Jeux de l’Alliance des États du Sahel (JAES). Le Palais des Sports Salamatou Maïga, paré aux couleurs des trois nations fondatrices le Mali, le Burkina Faso et le Niger — a servi de théâtre à cette grand-messe sportive inédite, placée sous le sceau de l’unité, de la jeunesse et de la résilience sahélienne.





Présidée par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, la cérémonie a réuni un parterre de hautes personnalités. Parmi elles, le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, son homologue burkinabè, Roland Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, ainsi que le ministre nigérien de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, Sidi Mohamed Almouhmoud.



Des champions emblématiques en figures de proue, les organisateurs ont mis à l’honneur les ambassadeurs des JAES, figures emblématiques du sport sahélien : Abdoulrazak Issoufou Alfaga, médaillé d’or aux championnats du monde de taekwondo 2017 dans la catégorie des +87 kg (Niger), Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Biby, homme fort du Burkina Faso plusieurs fois recordman du monde, et Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo en 2007 et 2009 (Mali).



L’entrée solennelle de la Flamme des Jeux, portée par Daba Modibo Keïta, a suscité une vive émotion dans les tribunes. Le champion malien a parcouru la salle sous les acclamations, avant d’embraser la vasque, marquant symboliquement l’ouverture officielle des compétitions.



Une cérémonie rythmée et symbolique



L’événement a été ponctué par des instants forts : l’exécution de l’hymne officiel de la Confédération des États du Sahel (AES), le défilé des délégations sportives, la projection de vidéos retraçant le parcours de la Flamme dans les trois pays, ainsi que la présentation des ambassadeurs des Jeux.





Le serment des Jeux, prononcé par un officiel burkinabè, un entraîneur nigérien et deux athlètes maliens, a scellé l’engagement à l’éthique, au respect et à la fraternité entre les compétiteurs.



Sur le plan artistique, la cérémonie a conjugué modernité et culture : prestations chorégraphiques des basketteuses de Bamako, spectacle de marionnettes traditionnelles, et un concert vibrant de Sidiki Diabaté, figure emblématique de la scène musicale Africaine.



Une semaine de fraternité sportive placés sous la haute présidence du Président de la Transition du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, également Président en exercice de l’AES, ces premiers Jeux incarnent la volonté politique des trois États de renforcer leur intégration par la culture et le sport.



Durant une semaine, les athlètes cadets du Mali, du Burkina Faso et du Niger s’affronteront dans neuf disciplines : football U17, lutte traditionnelle, bras de fer sportif, athlétisme, tir à l’arc, judo, karaté, kung-fu wushu et taekwondo. Les compétitions se dérouleront sur plusieurs sites : le stade du 26 Mars, le stade Mamadou Konaté, et le Palais des Sports Salamatou Maïga.



Un symbole fort pour une région en quête de renaissance



Au-delà de la performance sportive, ces premiers Jeux de l’AES constituent un symbole fort de la coopération sahélienne. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, économiques et institutionnels, la jeunesse devient plus que jamais un vecteur d’unité et de projection vers un avenir partagé.





À Bamako, ce 21 juin, le sport a parlé un langage que toutes les jeunesses du Sahel comprennent : celui de l’espoir, de l’amitié et de la souveraineté retrouvée.







Bangaly, avec la Cellule de communication du MJSCICCC