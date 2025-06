Enseignement Supérieur: Le CEN-SNESUP dépose un préavis de grève de 144 heures - abamako.com

News Société Article Société Enseignement Supérieur: Le CEN-SNESUP dépose un préavis de grève de 144 heures Publié le mercredi 25 juin 2025 | Nouveau Reveil

Ecole Nationale Superieure (ENSUP) du Mali

« La finalisation de la procédure de la prime de recherche avec rappel, à compter de la date de signature de l’ordonnance de 2017, et le paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens », sont les revendications du Cen-Snesup.

A l’issue d’une Assemble générale unitaire tenue le 17 juin 2025, le Comité exécutif national du syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Cen-Snesup) annonce qu’il observera une grève de 144 heures, allant du 7 au 12 juillet 2025 renouvelable, si les revendications suivantes ne sont pas satisfaites.

Le Secrétaire général du Cen-Snesup, Dr. Alou Diarra, a indiqué qu’en application des résolutions de l’Assemblée générale unitaire du 24 décembre 2024, la Coordination des syndicats de l’enseignement supérieur a déposé auprès du ministre du travail, de la Fonction publique et du Dialogue social un préavis de grève de 144 heures pour l’application immédiate de la prime de recherche. Rappelant les différentes rencontres avec les ministres de l’enseignement supérieur et celui du travail.



Par ailleurs cette assemblée se tient dans un contexte très éprouvant voire de plus en plus insupportable pour les travailleurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « Les conditions de travail se dégradent, les points de revendications peinent à être satisfaits et toutes les promesses données par le gouvernement de Transition n’ont, jusqu’à présent, pas été respectées. On assiste de façon inédite à la fixation unilatérale des mesures de traitement des dossiers de revendication dont les plus récentes sont la programmation non concertée de paiement des arriérés d’heures supplémentaires et des tâches liées aux examens », souligne Dr. Alou Diarra.

Selon lui, il est temps ou plus que jamais nécessaire de nous mobiliser autour de l’essentiel en nous donnant les mains pour défendre sans relâche l’application de notre prime de recherche. Rappelant que la politique, l’harmonisation dans l’espace AES ne doit pas se limiter au mandat mais doit prendre en compte la prime de recherche qui est déjà une tradition au Burkina Faso et au Niger. Le Cen-Snesup invite ses militants à réfléchir aux moyens et stratégies d’actions possibles pour la satisfaction de ses points de revendication.

Adama Coulibaly

Source : Le Nouveau Réveil