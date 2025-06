Entrée de Maliens aux USA : Une nouvelle décision vient très durcir les conditions - abamako.com

Entrée de Maliens aux USA : Une nouvelle décision vient très durcir les conditions Publié le mercredi 25 juin 2025 | Nouveau Reveil

Si les maliens s'étaient réjouis de ne pas figurer parmi les ressortissants des pays africains interdits d'accès aux USA, force est de reconnaître que cette joie n'a été que de courte durée n'excédant même pas un mois. Car, l'Ambassade des USA au Mali vient de prendre une nouvelle directive qui limite de façon drastique l'entrée des maliens sur le sol américain.





L'information a été relayée, le 22 juin 2025, à travers un communiqué de l'Ambassade des USA à Bamako. La représentation diplomatique américaine au Mali exige désormais « la mise à sa disposition des paramètres de confidentialité des réseaux sociaux. Cela constitue une pièce intégrante et capitale pour la demande d’obtention de visas non immigrants, notamment de type F, M, et ou J ». Le visa type F est lié aux étudiants, qui désirent poursuivre leurs études aux États-Unis. Le M a rapport avec ceux qui n’y vont pas pour les études mais plutôt dans un cadre professionnel. Quant au visa de type J, il concerne les programmes d’échanges culturels ou éducatifs.



A en croire le communiqué de l’ambassade, ladite décision va faciliter les vérifications nécessaires liées à l’établissement de l’identité et de l’admissibilité des demandeurs aux États-Unis. Au regard de cette décision, on peut sans aucun risque de se tromper que l’objectif visé par l’ambassade des USA au Mali est de réduire ou limiter l’accès au visa à des personnes qu’elle qualifie d’hostiles à ses terres.



Pourtant, le Mali ne faisait pas partie de la liste noire



Selon un décret pris par le président américain, Donald Trump, mercredi 4 juin 2025 et publié jeudi 5 juin 2025 sur le compte X de la Maison-Blanche, il est instauré des restrictions d’entrée plus strictes aux États-Unis pour les citoyens de 19 nations, dont onze en Afrique, dans le but de renforcer la sécurité nationale et de combattre le terrorisme. Parmi ces 19 pays, certains sont partiellement interdits d'accès tandis que d'autres le sont totalement. Toutes ces mesures entraient en vigueur à partir du 09 juin 2025.





Toujours d'après le décret, Trump a indiqué qu'après avoir examiné le rapport décrit dans la sous-section (d) de cette section, et après avoir pris en compte les objectifs des États-Unis en matière de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, qu'il a décidé de restreindre et de limiter totalement l’entrée des ressortissants des 12 pays.



Parmi ces douze pays, sept (7) sont africains : Guinée équatoriale, Érythrée, Libye, Somalie, Soudan, Tchad, République du Congo ( Congo Brazzaville). Les 5 autres pays sont : Burma (Birmanie), Afghanistan, Haïti, Iran, Yémen. Les restrictions pour les ressortissants de ces pays comprennent non seulement l’interdiction d’entrée sur le territoire américain, mais aussi pour les immigrants et les visiteurs temporaires. Les restrictions partielles concernent la limitation de l'accès aux Etats Unis d'Amérique pour certaines catégories de voyageurs. Les sept (7) pays concernés sont : Burundi, Sierra Leone, Togo, Cuba, Laos, Turkménistan et Venezuela. Des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis sert l'intérêt national.



Obtention du visa américain, une procédure spécifique



Bien avant la prise de cette décision restrictive d'obtention, obtenir le visa américain relevai du parcours du combattant. Pour l'obtenir en tant que malien, il fait suivre une procédure spécifique. Tout d'abord, il faut déterminer le type de visa dont vous avez besoin (tourisme, études, travail, etc.) en consultant le site web de l'ambassade américaine à Bamako. Ensuite, il faut remplir le formulaire de demande en ligne (DS-160) et prendre rendez-vous pour un entretien à l'ambassade. Il faut également payer les frais de visa et fournir les documents requis, tels que le passeport, une photo d'identité et tout autre document spécifique au type de visa demandé. Avec cette nouvelle directive, l'obtention du visa américain est devenue beaucoup plus complexe.







A. Diallo