Opérationnalisation du SIGRH : Très bientôt, un outil efficace de gestion des ressources humaines de l’État - abamako.com

Opérationnalisation du SIGRH : Très bientôt, un outil efficace de gestion des ressources humaines de l'État Publié le mercredi 25 juin 2025 | Nouveau Reveil

Pour doter l’Administration publique malienne d’un outil efficace pour la gestion efficace et efficiente de ces ressources humaines, l’institution d’un nouveau système moderne, fiable et sécurisé de gestion des Ressources humaines de l’État s'avère nécessaire. C'est pourquoi, le gouvernement a adopté le projet SIGRH (Système intégré de gestion des ressources humaines) dont le processus d'opérationnalisation n'est qu'une question de jours.



C'est ce qui ressort d'une série de visite de plusieurs membres du gouvernement, le vendredi 20 juin 2025, sur les installations du projet. La délégation de ministres conduite par Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État, Chargé des Relations avec les Institutions, était composée d'Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration et de Dr Fassoun Coulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue Social. Cette tournée avait pour objectif de s'assurer de l'opérationnalité des installations et du logiciel SIGRH, mis à la disposition de l'ensemble des structures en charge de la gestion des ressources humaines de l'État et des Collectivités territoriales. La délégation a notamment visité la salle abritant le serveur SIGRH, ainsi que plusieurs Directions des Ressources humaines, dont celle du secteur de l'Administration générale et celle des Affaires Étrangères et des Maliens de l’Extérieur. Ces visites sur le terrain ont permis de s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations interconnectées, en prélude au lancement officiel du système.



Satisfécit de la délégation de ministres



À l'issue de la tournée, le ministre Bakary Traoré, président du comité d’orientation stratégique du SIGRH, a exprimé la pleine satisfaction de la délégation face aux réalisations constatées que sont un serveur fonctionnel et sécurisé hébergé au Mali, un réseau intranet dédié à l'Administration publique malienne via la fibre optique et une interconnexion effective dans la plupart des sites visités. En résumé, le logiciel répond parfaitement aux besoins pour lesquels il a été conçu.



Le ministre Traoré a également salué la disponibilité et la détermination des utilisateurs, soulignant leur engagement à maîtriser cet outil essentiel de gestion quotidienne et d'aide à la décision. En outre, il a adressé les encouragements du Comité d’Orientation stratégique du SIGRH à l’ensemble des membres du Comité technique d’Exécution en vue de finaliser, dans les brefs délais, l’interconnexion et l’installation des réseaux locaux dans les quelques sites où les travaux sont en cours.



SIGRH, un projet de trois phases



Le projet Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines des Fonctions Publiques de l’Etat et des Collectivités Territoriales (SIGRH) a été réalisé en trois phases La première phase a été marquée par le recensement des agents, et a permis d’actualiser les fichiers du personnel de l’Etat et des Collectivités territoriales sur la base des données biométriques issues du RAVEC. Cette phase a également consisté en la création et au développement du Logiciel-SIGRH et ses outils de monitoring. Ensuite, la deuxième phase a concerné l’opération d’identification physique des Agents de l’Etat et des Collectivités territoriales, par des équipes mobiles constituées au niveau de chaque direction des ressources humaines ( DRH). La dernière phase consiste en l’intégration des données biométriques des Agents dans le Logiciel SIGRH conçu et développé par des Informaticiens de l’Administration publique malienne, financé exclusivement par le budget national. Cette base des données ainsi constituée sera hébergée et sécurisée au Mali. Avec le SIGRH, l’Administration publique sera dotée d’un outil performant permettant entre autres : la mise à disposition d’un fichier unique de traitement des salaires des agents de l’Etat et des Collectivités territoriales ; l’interconnexion entre les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines ; la disponibilité des statistiques fiables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; la mise en service d’un système permettant une meilleure gouvernance du capital humain de l’Etat ; et enfin, l’instauration d’un mécanisme efficient d’aide à la décision pour les Autorités nationales dans le domaine de Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales .





Mariam Konaré