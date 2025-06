De nouvelles fautes de gestion à la Mairie de Bougouni : La mise en place d’une délégation spéciale à la Cité du Banimonotié s’impose - abamako.com

De nouvelles fautes de gestion à la Mairie de Bougouni : La mise en place d'une délégation spéciale à la Cité du Banimonotié s'impose Publié le mercredi 25 juin 2025 | Nouveau Reveil

Décidément, la Mairie de la Commune urbaine de Bougouni ne cessera pas de se ridiculiser au milieu des collectivités territoriales du pays.



Après les razzias foncières et domaniales, le détournement des taxes et redevances, un autre scandale financier vient d'éclater. Il concerne la Régie des recettes de la Mairie. De quoi s'agit-il ?





Tout est parti d'une correspondance du Percepteur adressée, le mercredi 19 juin 2025, à l'administration et aux différents services techniques pour dénoncer le comportement de la Régie des recettes de la Mairie de la Commune urbaine de Bougouni. Dans sa correspondance, il indique que depuis plus de 7 mois, les quittances sont bloquées au niveau de la Mairie. Pourquoi le blocage des quittanciers ? Nous avons mené des investigations.



Une affaire de quittanciers d'un montant de plus de 50 millions de FCFA



Il ressort de nos investigations que les quittances bloquées au niveau de la Mairie ont permis au Régisseur de recouvrer plus de 50 millions de FCFA dont 26 millions uniquement dans le cadre des transferts de lots, volet qui heureusement a été retiré, à ce jour, à la Mairie pour être affecté au service des domaines. Mais, le régisseur peine à verser cette somme d'argent à la perception ; d'où le blocage des quittanciers à son niveau.



En effet, les quittanciers enlevés à la Perception doivent être retournées avec la valeur des sommes d'argent pour lesquelles elles ont servies. Incapable de faire cet exercice, le régisseur Mamadou Ouattara est resté pendant plus de 7 mois, sans faire retourner les quittances. Suite à la correspondance de la Perception, un contrôle a été effectué à la Régie des recettes de la Mairie de la Commune urbaine de Bougouni. Au cours de ce contrôle, le Régisseur a reconnu les montants qu'il devrait verser à la perception. Ainsi, il a demandé à se concerter avec ses collègues. A l'issue de cette concertation, le régisseur a reconnu les faits et a demandé un sursis de 2 mois pour qu’il puisse verser les sommes dues à la Perception.





Dans la foulée, le bureau communal, au cours d'une réunion, a décidé de le remplacer. Une note de service a été prise à cet effet. Il a été remplacé par Mme Bagayoko Maimouna Diarra, la fille de Soumana Diarra, un notable de la ville de Bougouni. Celle-ci, dès sa prise de service, a voulu travailler conformément aux règles. Très vite, elle en a été empêchée par les ‘’faucons’’ de la Mairie qui veulent qu'elle travaille de la même manière que son prédécesseur. C'est-à-dire, encaisser les recettes dans une opacité totale. Ce qu'elle a refusé. Et à ce jour, tout est en train d'être mis en œuvre pour l'enlever du poste de régisseur. Au regard de la loi, le régisseur sortant devrait se retrouver devant la justice pour s'expliquer et payer la somme en question à la Perception. Face à cette situation qui traîne, les habitants de la Cité du Banimonotié se demandent qui protège le Sieur Mamadou Ouattara.



Qui est Mamadou Ouattara ?



Il était le Régisseur de la Commune urbaine de Bougouni depuis 2011, après la suspension du maire Yaya Togola et sur recommandation de la première adjointe Maïmouna Mariko, mairesse pendant la suspension. Maimouna Mariko avant d’assurer l’intérim était, à l'époque, Secrétaire général de la section MPR de Bougouni. C'est sur intervention de cette dame que Mamadou Ouattara a été muté à Bougouni pour rejoindre sa famille politique et biologique. De sa mutation à Bougouni à ce jour, Mamadou Ouattara s'est imposé comme l'un des plus puissants et intouchables fonctionnaires des Collectivités territoriales. L'homme s'est bougrement enrichi. De l'achat de premières voitures de marque Golf et Toyota, il dispose aujourd'hui, d'un véhicule 4x4 de marque GMC Rouge (avec comme numéro de châssis : CH-1133) ; payé récemment.





Au titre de l'acquisition de biens immeubles, notre ancien Régisseur est propriétaire de deux villas à Massablacoura-extension derrière le siège de An-Sardine et d'une troisième en construction à Torakabougou. Il est important de souligner que Mamadou Ouattara est le fils de Zegué Ouattara qui fut en 1975-76 Inspecteur de l'Enseignement Fondamental de Bougouni qui couvrait à l'époque les cercles de Yanfolila et de Kolondièba. Il fut aussi Secrétaire général de la section UDPM et député, jusqu' en 1991. Certainement que ce passé de son père lui permet d'être un intouchable à Bougouni.



Avec la suspension du Maire Yaya Togola en 2011à la Mairie de la Commune urbaine de Bougouni, la mairesse intérimaire Maïmouna Mariko, pendant ces mois de règne a, irrégulièrement, institué une Régie de recettes. Et son choix fut porté sur Mamadou Ouattara qui fut le Régisseur de recettes de la Mairie de Bougouni, pendant plus d’une décennie.



Cependant, lors de la vérification financière de la période du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2019, le Bureau du Vérificateur Général a décelé que le Régisseur de recettes Mamadou Ouattara, avant d’entrer en fonction, n’a pas constitué un cautionnement. Cette situation pour le moins irrégulière, a exposé la Mairie de Bougouni à une non-couverture financière et à des défaillances du régisseur Ouattara. Au même moment, le bureau du vérificateur a constaté que la Mairie de Bougouni, à cette époque, Mamourou Coulibaly, n’a pas institué par délibération, une Régie de recettes. Jusqu’aujourd’hui, la Régie de recettes existante à la Mairie de Bougouni n’a jamais été instituée par une quelconque délibération du Conseil communal. En bloc, la Régie de cette municipalité excelle dans le flou et l’informel. Ce qui ne favorise pas une gestion efficiente des recettes de la Commune urbaine de Bougouni.





La mauvaise gestion dans la Mairie de Bougouni dure depuis plus de 15 ans



Il ressort de nos investigations que depuis plus de 15 ans, la gestion de la Cité du Banimonotié est sujette à plusieurs problèmes, tant les édiles en complicité avec certains membres de la chefferie traditionnelle ont stoppé net le développement de la ville de Bougouni. Et pour causes, les espaces auraient été presque tous vendus. Même ceux qui ne le devraient pas tels que les zones réservées à la construction de l'aéroport et des bâtiments administratifs. En un mot, le plan d'urbanisation de la ville de Bougouni a été saboté.



Malgré l'existence de sources de revenus permettant à la Mairie de renflouer ses caisses, la collectivité territoriale ne dispose pratiquement de rien en termes de fonds. Et voilà que l'affaire de quittanciers vient s'ajouter à cette mauvaise gestion décriée par les populations.



En tout cas, cette affaire de quittanciers qui secoue la Mairie de la commune urbaine de Bougouni vient s'ajouter à d'autres scandales ; tels que la spéculation foncière, l'anarchie dans le recouvrement des recettes...



Par ailleurs, la Mairie de Bougouni a tenu, hier mardi, la session du budget additionnel. Une rencontre qui normalement se tient en 5 jours pour bien éplucher les sujets de la commune. Mais contre toute attente, le Conseil communal a bâclé le travail en une seule journée, sous prétexte que les Secrétaires généraux des collectivités et certains travailleurs de la commune, doivent observer une grève à partir de ce mercredi 25 juin 2025.





Du coup, les participants ont empoché, chacun, le perdiem de 5 jours de session en lieu et place d’une seule journée. Et ce sont les résolutions de cette rencontre bâclée et controversée que le Préfet s’apprête à approuver pour toute la Commune urbaine de Bougouni.



Au regard de tout cela, la mise en place d'une délégation spéciale à la Mairie de Bougouni devient une impérieuse nécessité. Les autorités nationales sont interpellées.





Cyrille Coulibaly