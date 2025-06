Le ministre Sadio Camara sur le partenariat militaire avec la Russie : « L’avenir est prometteur » - abamako.com

Le ministre Sadio Camara sur le partenariat militaire avec la Russie : « L'avenir est prometteur » Publié le mercredi 25 juin 2025 | L'Essor

Signature d`accords entre le Mali et la Russie

L'économique s'impose dans cette visite officielle du Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta mais la coopération militaire, déjà bien ancrée, a eu sa part dans les discussions bilatérales autant au niveau des Chefs d'État que des ministres chargés de la Défense du Mali et de la Russie



Le Général de corps d'armée Sadio Camara est dans la délégation présidentielle lors de cette visite officielle en Fédération de Russie. C'est dire combien la coopération militaire prend une place prépondérante dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Le lundi 23 juin, avant la rencontre entre les deux Chefs d'État, le Général Camara était au ministère de la Défense russe pour rencontrer son homologue, André Beloosov.

On se souvient de la phrase évocatrice du Président de la Transition, le 16 juin dernier, lors de la pose de la première pierre de la raffinerie d'or, quand il disait que la coopération sécuritaire entre le Mali et la Russie était « verrouillée », du point de vue des deux Chefs d'État. Si elle est verrouillée, les deux ministres de la Défense montent désormais la garde. «Je tiens à souligner que le fait que nous nous rencontrons témoigne régulièrement d'un intérêt mutuel et d'un développement dynamique dans les relations russo-maliennes dans le domaine de la Défense.



Nous constatons une volonté mutuelle des deux pays à renforcer la coopération globale, avant tout, dans le domaine militaire et militaro-technique. Le premier objectif dans notre partenariat, c'est d'avoir des résultats pratiques en matière de sécurité et de souveraineté», a confié le ministre Beloosov à son partenaire malien. Le ministre Sadio Camara s'est surtout félicité que le Mali se soit trouvé du bon côté de l'histoire avec le partenaire russe qui a toujours été une puissance d'équilibre. C'est pourquoi le Mali comprend la guerre russo-ukrainienne.



«Votre action contre la barbarie coloniale hier et contre le néocolonialisme aujourd'hui fait que le peuple au Mali et du Sahel espère une résolution rapide et victorieuse dans l'opération militaire spéciale», a-t-il souligné. S'agissant plus particulièrement de la coopération militaire avec la Russie, le ministre de la Défense est en première ligne pour donner une compréhension claire des actions en cours. «Nous avons parlé de la formation, de l'entraînement et surtout du transfert des technologies, car le Président de la Transition nous a instruit de toujours prendre en compte le transfert des technologies dans nos négociations. L'acquisition de matériels a également été abordée».



Pour le Général Sadio Camara, il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette coopération maliano-russe atteindra ses nombres subjectifs dans la guerre contre le terrorisme. «Je peux rassurer les Maliens que ça se passe très bien. L'avenir est prometteur. Je laisse le soin aux Maliens de découvrir dans les jours, les semaines à venir, de faire le constat sur le terrain». C'est bien lui qui a promis aux terroristes «le repos éternel». Et cela s'est avéré ces dernières semaines au cours desquelles les actions des FAMAs ne laissent aucune chance aux hordes barbares qui infestent nos terres.



Envoyés spéciaux

Alassane SOULEYMANE et Oumar DIOP

Alassane Souleymane