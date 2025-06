Le Président Assimi Goïta à la communauté malienne de Russie : «Ayez un mental d’acier, prenez des risques» - abamako.com

Le Président Assimi Goïta à la communauté malienne de Russie : «Ayez un mental d'acier, prenez des risques» Publié le mercredi 25 juin 2025 | L'Essor

© Autre presse par DR

Signature d`accords entre le Mali et la Russie

En visite officielle en Russie, le Chef de l’État a rencontré hier la communauté malienne vivant dans ce pays composée en grande partie de travailleurs résidents, d’étudiants et de stagiaires civils et militaires



Dans les couloirs et halls de l'hôtel Président, au cœur de la capitale russe, les étudiants, les plus jeunes des Maliens établis dans ce pays ami, étaient heureux d'être au contact du Président de la Transition et des ministres membres de la délégation. Ces derniers ont été longuement sollicités pour des photos et des échanges.

Une ambiance de rétrouvailles chaleureuses et fraternelles qui avait commencé dans la salle qui a accueilli la rencontre avec le Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta et qui restera certainement longtemps gravée dans la mémoire des participants venus de la diaspora malienne vivant en Russie. Personnel de l'ambassade et parents, travailleurs résidents, étudiants, stagiaires civils et militaires et quelques citoyens des deux autres pays membres de l'AES (Burkina Fao et Niger), personne ne voulait se le faire contrer.



L'Hymne national entonné par toute la salle suffisait à annoncer une belle rencontre entre citoyens d'un même pays, d'un même espace. L'ambassadeur du Mali, Seydou Kamissoko a rappelé l'harmonie et l'esprit patriotique qui anime les 1.500 citoyens maliens de la Fédération de Russie, bien intégrés et qui respectent les lois du pays, nonobstant quelques aventuriers qui s'aventurent à entrer en Europe centrale en passant par les Balkans. Il salue les actions du gouvernement, sous la direction du Président Goïta, dans les domaines de la défense, de l'industrie, de l'énergie et des services sociaux de base. En cela il a magnifié l'apport de la coopération avec la Russie dont le renouveau est apprécié de tous les Maliens.



Le secrétaire général du Conseil de base des Maliens de la Fédération de Russie, Dr Joseph Diassana, éprouve le même bonheur d'avoir une telle rencontre avec le Chef de l'État, surtout à l'occasion de cette visite officielle et historique qui vient renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre nos deux nations. Il a souhaité que les bénéfices des accords signés et de la visite officielle soient vite engrangés.



Le président de l'Association fédérale des étudiants et stagiaires maliens de Russie a informé le Président de l'engagement de ses camarades à rester «sérieux et dévoués, dans les études afin de contribuer aux efforts des autorités à restaurer l'honneur et la respectabilité du Mali». Même jeunes, poursuivis Souleymane Diarra, les étudiants et stagiaires restent derrière les trois principes constitutionnels qui guident l'action publique en République du Mali.



En cela, ils recommandent les sacrifices consentis par le gouvernement du Président Assimi Goïta pour apporter la sécurité à tous les Maliens et préserver l'intégrité territoriale du Mali. L'association estudiantine n'a pas raté l'occasion d'égrener quelques doléances notamment l'institution d'un stage pratique à la fin de la formation, le paiement régulier des bourses et leur augmentation.



MESSAGES AUX JEUNES DE L'AES. Le moment tant attendu a été sans aucun doute la prise de parole du Président de la Transition. Qui n'a pas manqué de marquer d'entrer qu'il va s'exprimer en langue nationale. Le Général d'armée, visiblement très heureux d'être en face de ses compatriotes dans cette partie du monde, a fait une analyse très réaliste de la situation du Mali, de l'AES et des relations entre le Mali et la Fédération de Russie. Sur ce dernier volet, il a remercié son homologue Vladimir Poutine pour l'invitation à effectuer une visite officielle. C'est là, dit-il, la preuve de la grande qualité de la relation entre les deux pays et surtout de la sincérité du partenariat. Il s'est dit convaincu qu'avec la Fédération de la Russie, le Mali atteindra ses objectifs stratégiques dans les domaines ciblés de commun accord.



«Avec la Russie, nous sous soutenons mutuellement dans les instances internationales. Nous avons déjà des acquis dans le domaine des céréales, de l'agriculture, des mines, de l'industrie, des hydrocarbures. Nous allons vers les partenariats qui, non seulement permettent de développer un secteur donné, mais aussi nous garantissent un transfert de compétences et de technologies. C'est cela l'avantage du partenariat avec la Fédération de Russie qui nous écoute et nous respecte dans nos choix.



C'est cela que nous exigeons à tous les Etats qui veulent se mettre avec nous» at-il expliqué à une assistance très attentive. Une attention portée sur chaque mot prononcé par un Chef de l'État du Mali, par ailleurs président de la Confédération des États du Sahel (AES) et qui a dans son viseur d'un après-midi à Moscou, la jeunesse du Mali et de l'AES. «La dynamique de l'AES repose sur la jeunesse. Ce combat est celui de la jeunesse. N'ayez pas peur de l'adversité, de vous battre. Il faut défendre votre nation. Si vous avez peur de prendre des risques, d'affronter votre destin, il vaut mieux abandonner le combat. Ayez un mental d'acier. Si vous avez peur, autant mourir de suite».



La rencontre a été un instant fort de géopolitique. Le Général d'armée est revenu sur les péripéties de l'occupation des régions du nord, de l'arrivée des forces étrangères et du processus de leur retrait, à la suite de la rectification de la Transition. « Le Mali et l'AES mènent un combat intense mais qu'il faut parachever, même si c'est avec les générations futures. Il y aura des moments de turbulences comme quand on est dans un avion, mais la sérénité finie par arriver à travers la confiance en soi», a conseillé le Chef de l'État qui poursuit : «Le combat actuel n'est pas le combat des seuls Goïta, Traoré ou Tiani.



C'est le combat de tous, de vous les jeunes et, s'il le faut, des générations à venir. L’ancien ordre néocolonialiste est révolu. Aujourd'hui si un dirigeant d'un autre État me prend pour son sous-préfet, je le traiterai de la sorte à mon tour. Je vous invite à ne pas céder à la désinformation. Aujourd'hui, l'ennemi utilise de tous les moyens et n'est pas près de baisser les bras. Sa dernière trouvaille, c'est de chercher à nous diviser et de semer la désinformation. Nous sommes résolus de continuer notre chemin pour libérer nos pays. Et la création de la force unifiée de l'AES est une des actions fortes. Nous nous passons des poids lourds administratifs du passé, dans la prise de décisions, à travers un mécanisme de communication efficace entre chefs d'État, entre responsables politiques et militaires. Qui coordonnent leurs actions sur les territoires des trois États».



Le Président de la Transition a demandé à l'assistance de continuer à croire en la force de l'AES qui met progressivement ses organes et autres instruments juridiques et institutionnels en place. C'est le cas du passeport, de la charte graphique, du drapeau, de l'hymne, de l'agence d'exécution, de la banque d'investissement et de développement. « L'AES est une réalité aujourd'hui qui entend sortir nos pays d'un système servile. Nous allons déconstruire ce système», a conclu le Chef de l'État qui a fait des bénédictions pour ses compatriotes, pour le Mali et l'AES.



Envoyés spéciaux

Alassane SOULEYMANE et Oumar DIOP

Alassane Souleymane