Le Conseil des ministres de mercredi dernier (18 juin 2025) a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement du Commandement des Opérations spéciales. Et cela d’autant plus que, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes enclenchées au sein des Forces armées et de sécurité pour faire face aux défis sécuritaires, plusieurs unités des Forces spéciales ont été créées.





Il s’agit notamment du Bataillon autonome des Forces spéciales et des Centres d’aguerrissement ; des Forces antiterroristes ; de la Force spéciale Air ; du Groupement de reconnaissance et d’intervention. L’emploi de ces différentes unités des Forces spéciales en opérations a mis en exergue certaines insuffisances qu’il convient de corriger. Les projets de texte, adoptés, créent ainsi le Commandement des Opérations spéciales qui sera articulé autour d’un organe de Commandement et d’un Centre de planification et de conduite des Opérations spéciales en vue d’une meilleure exécution des opérations militaires menées par les Forces spéciales.



Pour des experts comme Yéhya Maïga (spécialiste des questions de sécurité), «la création du commandement permettra de mieux coordonner les opérations lutte antiterrorisme». Il a conseillé l’extension de cette initiative aux unités spéciales de la confédération des Etats du Sahel.





Naby