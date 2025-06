Kamaz, hélicoptères Mi, raffinerie d’or: de quoi a-t-il parlé le Président malien au Tatarstan? - abamako.com

Kamaz, hélicoptères Mi, raffinerie d'or: de quoi a-t-il parlé le Président malien au Tatarstan? Publié le jeudi 26 juin 2025 | Spuniknews

Le Président de la transition malienne, Assimi Goïta, et le chef de la république russe du Tatarstan, Roustam Minnikhanov, à Kazan, le 25 juin 2025

Les deux parties ont réaffirmé leurs positions communes sur l’ordre mondial multipolaire, la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme.

Élargissement des partenariats économiques:

▪️Roustam Minnikhanov: "L’Afrique est un partenaire économique étranger important".

▪️Fort potentiel dans l’exploration géologique, l’exploitation minière, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la pêche et les relations humanitaires.

Collaboration industrielle et technologique:

▪️Intérêt malien pour les hélicoptères de la série Mi et les camions Kamaz fabriqués à Kazan. ▪️Secteurs prometteurs: fabrication de machines, agro-industrie, innovation. ▪️L’entreprise Yadran construit une usine de raffinage d'or au Mali.

Plateforme de coopération future:

▪️Invitation au Mali pour le Forum de Kazan 2026 — "Russie-Monde islamique" [Kazan est la capitale du Tatarstan].

▪️Rôle du Tatarstan mis en avant dans la finance islamique, l'industrie halal et la diplomatie culturelle.

Liens éducatifs et humanitaires:

▪️Plus de 2.000 étudiants étrangers au Tatarstan, dont 35 maliens. ▪️Accent mis sur le développement des échanges culturels, éducatifs, touristiques et sportifs.

Engagement du Mali:

▪️Assimi Goïta: "Nous souhaitons coopérer avec Kamaz et d'autres entreprises".

▪️Remerciements exprimés à la Russie et au Tatarstan pour leur soutien dans les domaines de l'énergie, des mines, des transports, de l'éducation et de la lutte contre le terrorisme.

"Les relations entre nos pays ont une histoire riche" — Assimi Goïta. "Nous pensons qu'il existe de bonnes perspectives de collaboration avec le Mali" — Rustam Minnikhanov.

Le dirigeant malien est en visite en Russie du 22 au 26 juin. Il s'est déjà entretenu avec Vladimir Poutine au Kremlin.