Jeux de l’AES / Taekwondo : le Niger domine la compétition devant le Burkina Faso

Taekwondo : le Niger domine la compétition devant le Burkina Faso

Le Niger s’est imposé en tête du tournoi de taekwondo des premiers Jeux de l’Alliance des États du Sahel (AES), disputé le 24 juin au Palais des Sports Salamatou Maïga, en décrochant cinq médailles, dont trois en or, une en argent et une en bronze.



Le Burkina Faso prend la deuxième place avec également cinq médailles : deux en or et trois en bronze. Le Mali, malgré sa présence en quatre finales, termine troisième avec quatre médailles d’argent et une de bronze.



La compétition, réservée aux juniors, a réuni 15 combattants répartis en cinq catégories : -55 kg et -63 kg chez les garçons, -44 kg, -49 kg, -55 kg chez les filles.



Les médaillés d’or nigériens sont Samira Soumana (-44 kg), victorieuse de Mariam Diallo (Mali), Housseina Zada (-55 kg), gagnante face à Mariam Dembélé (Mali), et Abdoul Aziz Issifi (-55 kg), vainqueur de Aboubacar Cissé (Mali).



Pour le Burkina Faso, l’or est revenu à Mariam Doumbia (-55 kg), victorieuse de Saran Koné (Mali), Sibiri Moumouni Sanou (-63 kg).



Malgré leur engagement, les représentants maliens repartent sans titre, échouant à chaque finale disputée.



Ces résultats confirment la montée en puissance du Niger dans les sports de combat au sein de l’espace AES.





KONE M.