Mali–UEMOA : vers un renforcement du partenariat économique malgré le retrait de la Cédéao Publié le jeudi 26 juin 2025 | aBamako.com

Le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a reçu ce mardi 24 juin 2025 à Bamako une délégation de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA, conduite par sa présidente Héléna Nosolini Embalo. La rencontre s’est tenue dans le cadre de la session trimestrielle de la CCR-UEMOA au Mali.



Au cœur des échanges : intégration régionale, compétitivité économique et implication du secteur privé dans la relance post-crise du pays. Le chef du gouvernement a salué la résilience des entrepreneurs maliens malgré les sanctions passées et réaffirmé l'engagement du Mali à construire une économie souveraine et résiliente, tout en restant actif au sein de l’UEMOA.



La présidente de la CCR-UEMOA a détaillé les priorités de sa mandature 2024–2027, axées sur le renforcement des synergies public–privé, la fluidité des échanges régionaux et l’intégration des entreprises maliennes dans les chaînes de valeur ouest-africaines.



Malgré son retrait de la Cédéao, le Mali affiche de bons indicateurs macroéconomiques : une croissance de 4,1 % en 2024, une inflation contenue à 3,3 % et un déficit public réduit à 3 % du PIB, selon la BCEAO. Les projections du FMI tablent sur une croissance de 4,7 % en 2025.



Le gouvernement poursuit sa stratégie de relance à travers l’industrialisation, la transformation locale, l’artisanat et l’hôtellerie, sous la coordination du ministre Mamou Daffé, présent à la rencontre aux côtés du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Madiou Simpara.



Cette réunion illustre la volonté du Mali de renforcer sa coopération régionale hors du cadre de la Cédéao, avec un secteur privé mobilisé au cœur de sa stratégie de développement.





