Bien dit : «L’injustice ne se justifie pas, elle se condamne…» !

«Je vois des gens qui n'hésitent pas à justifier des lynchages de pauvres innocents, victimes d'amalgame à Gao ou à Tombouctou, puis dénoncer et s'indigner face au lynchage du rappeur (Abdoulaye Macalou Alias Lord Makhaveli décédé le 10 juin 2025 à la suite de lynchage) à Bamako (qui est autant inhumain que condamnable). L'injustice ne se justifie pas, elle se condamne quelque soit la victime ou l'auteur. C'est le degré de tolérance et de banalisation de la violence par une société qui conduit à des actes récurrents d'injustice.





C'est notre société qui a besoin d'être régulée et encadrée. Ressaisissons-nous ! Il est encore temps. Qu'Allah nous éclaire» !



Kanfari Sonni Anass Maïga

