Chacun à sa place, chacun son rôle Publié le jeudi 26 juin 2025 | Le challenger

Les tensions entre hommes de médias et agents de sécurité rapprochée sont fréquentes, notamment lors des grandes cérémonies protocolaires.



Cameramen, journalistes et gardes du corps se retrouvent souvent dans un ballet chaotique où chacun cherche à remplir sa mission : protéger une personnalité pour les uns, capturer l’instant pour les autres.





Ce fut le cas lors de l’ouverture des premiers Jeux de l’Alliance des États du Sahel (AES), le samedi 21 juin 2025, au Palais des Sports de Bamako. Alors que l’ORTM était en direct, les mouvements des techniciens étaient constants pour assurer une bonne couverture. Et c’est ainsi que l’un d’eux s’est vu brutalement arrêter par un garde rapproché. Ce qui provoqua du coup une tension.



« Laissez-les faire leur travail. Ils n’ont que leurs calepins, leurs stylos et leurs caméras. Que peuvent-ils bien faire d’autre ?» a dit, lors d’un événement au Palais de la Culture, le très regretté ATT. Un rappel comme quoi le respect mutuel entre professionnels est plus que nécessaire.



Mariages ‘’mondial’’ à Bamako …



Au Mali, comme dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le mariage est un événement social majeur. Sauf que, ici, sa célébration tombe de plus en plus dans la démesure : location de grandes salles, tenues luxueuses, repas pour des centaines d’invités, cadeaux onéreux, animations spectaculaires…’’Hey, ‘’mariage mondial’’. Rien que pour épater ! Même s’il faut s’endetter pour ce faire



Faut-il s’étonner de voir les jeunes mariés commencer leur vie conjugale sous le poids du stress financier synonyme de tensions, au propre comme au figuré ? Le divorce est parfois difficilement évitable. Alors, ne faudrait-il pas repenser ces pratiques en valorisant des unions plus modestes, centrées sur l’essentiel : l’amour et la solidarité, plutôt que l’apparat ? il est vrai que seuls les imbéciles…









Vroom !!!! Ah, ces motos… !!!!



Leurs bruits dérangent même le jour a fortiori la nuit. Vroom !!!! Combien d’honnêtes citoyens sont fréquemment tirés de leur sommeil du juste par ces vrombissements de moteur après une journée de dur labeur? A croire que ces sataniques motards attendent tard la nuit pour faire pétarader leur monture, dont le bruit rappelle souvent celui de mitraillettes. Assimi devrait faire comme IB : les faire incorporer de force et les envoyer au front où ils ont sans doute l’occasion de jouer aux apprentis Rambo, au lieu de fanfaronner ici en ville en nous cassant le tympan.



Au secours ! Ya-t-il un commissariat dans le quartier ? Où est la police municipale ? Qui pour s’assumer en responsable digne de ce titre face à ces conducteurs de motos bruyantes ? Qui pour les verbaliser pour nuisance sonore ? Qui pour leur infliger les amendes qu’ils méritent ? Qui pour saisir et immobiliser au besoin leurs engins ? Qui pour démentir qu’à Bamako l’incivisme prospère grâce à la forfaiture ?



En attendant réponses à ces interrogations, allez-y dron, ya foy devant !



Rassemblées par la Rédaction