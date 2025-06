Politique nationale de la culture, de l’artisanat et du tourisme au Mali : Un atelier pour valider le document-cadre - abamako.com

Politique nationale de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali : Un atelier pour valider le document-cadre Publié le jeudi 26 juin 2025 | Le challenger

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a présidé la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de validation du document-cadre de la Politique nationale de la culture, de l’artisanat et du tourisme au Mali. C’était le 23 juin dernier au Centre international de conférences de Bamako, en présence du ministre des Affaires religieuses et Cultes ainsi que des experts chargés de la rédaction du document et des acteurs culturels.





Ce document-cadre est la nouvelle feuille de route qui traduit la volonté de transformation culturelle et économique du secteur par la fédération des efforts des acteurs autour d’une vision partagée à l’horizon 2044.



Selon Attaher Maïga, porte-parole des consultants chargés de l’élaboration du document-cadre, la réalisation de ce document s’est déroulée en plusieurs étapes et repose sur trois axes prioritaires. «Les étapes principales pour l’élaboration du document ont été la revue documentaire, l’organisation des états généraux de la culture de l’artisanat et du tourisme, l’élaboration d’un avant-projet du document de la politique culturelle, artisanale et touristique, etc. »



Selon lui, cette politique s’inscrit dans le cadre de l’année de la culture au Mali et en harmonie avec la vision Mali kura et le programme présidentiel de développement culturel Maliden kura 2025-2027. Elle pose les bases de la renaissance des trois secteurs, de la souveraineté, de l’honneur et la dignité de notre pays, a-t-il détaillé.



Pour le ministre de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, l’objectif de cet atelier est de mener une réflexion approfondie, des échanges d’expériences et de préoccupations, des débats constructifs et fructueux, d’analyser le document et de faire des propositions concrètes. « J’en appelle à une union sacrée des acteurs publics et privés, des partenaires techniques et financiers autour des actions du gouvernement. J’exhorte tous et chacun à participer activement aux travaux de cet atelier », a-t-il conclu.





Ce processus de doter le pays d’un document-cadre de politique nationale de la culture, de l’artisanat et du tourisme traduit la volonté des autorités de faire de la culture un véritable levier de la cohésion.



Boubacar Idriss Diarra