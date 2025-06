Kidal : l’armée frappe deux Pick-up terroristes et pulvérise ses occupants - abamako.com

Kidal : l'armée frappe deux Pick-up terroristes et pulvérise ses occupants
Publié le jeudi 26 juin 2025 | aBamako.com

Dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme, les Forces armées maliennes ont, au cours des dernières 48 heures, mené des actions de recherche et de destruction des groupes armés terroriste comme suit.



La reconnaissance offensive FAMa dans le secteur de KEREDJI-MOLA, au Sud-Ouest de LERE, le 24 juin 2025, a permis le démantèlement d'une base dont les terroristes ont pris la fuite et la récupération de vivres et de radios talkie-walkie. A GOSSI, une patrouille motorisée a neutralisé un élément GAT et récupéré du matériel de guerre et 02 motos.



Les FAMa ont intercepté, hier 25 juin 2025, de la logistique à bord d'un tricycle destinée aux GAT entre DOUGABOUGOU et POINT-A à destination de DIOFOLOKO, une localité reconnue pour sa grande complicité avec les GAT.



Egalement hier 25 juin 2025, une reconnaissance offensive dans le secteur de SOURANGO, non loin de la localité de LERE a conduit à la destruction d'une base terroriste et la récupération de 08 paires de rangers neuves et de 06 panneaux solaires de 250 volts.



Un Pick-up transportant une dizaine de terroristes ont tous été neutralisés ce jeudi 26 juin 2025 à l'Ouest de TELABIT, à 117 km au Nord-Est de KIDAL. La pulvérisation de ces ennemis de la paix a eu lieu après un temps d'observation et de vérification. Ce même jour, à 50 km au Sud de TESSALIT, les vecteurs aériens FAMa ont traité avec succès un autre Pick-up. Le véhicule qui croyait échapper à la surveillance aérienne a été complètement détruit.



L'état-major général des Armées félicite les hommes pour la précision des frappes et saluent la bravoure des unités combattantes.



M.S

aBamako