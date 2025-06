Premier déplacement du Gal Abdoulaye Maïga en Europe : le Premier ministre portera la vision du Mali à la Conférence internationale en Espagne sur le financement du développement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Premier déplacement du Gal Abdoulaye Maïga en Europe : le Premier ministre portera la vision du Mali à la Conférence internationale en Espagne sur le financement du développement Publié le jeudi 26 juin 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Après la décision du chef de l`Etat : le Premier ministre ouvre les travaux des états généraux sur le secteur de la Culture

Tweet



Le Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, effectuera son premier déplacement officiel en Europe du 30 juin au 3 juillet 2025. Il représentera le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), qui se tiendra à Séville, en Espagne.



À la tête d’une délégation de haut niveau, comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères, de l’Économie, et de l’Environnement, le chef du Gouvernement exposera la Vision “Mali Kura 2063” et la Stratégie nationale pour l’émergence et le développement durable (SNEDD 2024-2033).



Ces initiatives visent à moderniser le Mali, renforcer sa souveraineté, encourager l’innovation et promouvoir un développement durable. Le coût global de la SNEDD est estimé à 61 232,1 milliards de FCFA, avec un besoin de financement complémentaire de 1 139 milliards de FCFA.



Durant cette conférence cruciale pour l’avenir du financement mondial, le Premier ministre participera à des panels de haut niveau et tiendra des rencontres bilatérales avec des partenaires stratégiques. Il s’entretiendra également avec la diaspora malienne vivant en Espagne.



M.S

aBamako