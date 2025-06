Entre Nous : Les alertes de Haïdara !!! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Entre Nous : Les alertes de Haïdara !!! Publié le vendredi 27 juin 2025 | Le challenger

© aBamako.com

Rencontre de la communauté musulmane du Mali

Bamako, le 13 juillet 2017 la communauté musulmane du Mali a fait une rencontre sur la situation du pays a la mosquée de Bamako Tweet









Le 21 juin 2025, à la Grande Mosquée de Bamako, le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) a organisé une journée de prières pour la stabilité au Mali.



Son Président, Ousmane Chérif Madani Haïdara, a évoqué les dernières évolutions dramatiques de la situation sécuritaire du pays, avec son lot de morts civils et militaires, de villages déplacés, de nourritures incendiées et de blessés. « Chaque jour, nous sommes insultés. On nous demande pourquoi nous ne combattons pas le régime en place. Mais nous ne permettrons pas que notre pays soit mis à feu et à sang pour les intérêts d’autrui. Nous aimons notre pays. C’est pourquoi nous allons continuer à conseiller les autorités. Si elles nous écoutent, tant mieux », a-t-il souligné.



Le dignitaire religieux appelle à « employer le dialogue là où c’est possible ». Compte tenu de l’extrême gravité de la situation, le Président du Haut Conseil islamique du Mali appelle au rassemblement des Maliens et des Maliennes sans aucune distinction. «Ouvrez vos portes à tous les Maliens pour une mutualisation des idées et des initiatives d’actions », lance-t-il à l’adresse des autorités.



Le Président du Haut Conseil islamique a-t-il quelque chance d’être entendu par un régime qui fait la sourde oreille aux cris détresse des populations et aux appels à l’union ? Les prières et les bénédictions seront-elles entendues là où l’on érige des châteaux d’injustice ?





Aujourd’hui, tout Malien avisé a conscience des périls qui planent sur nos têtes. Qu’ils soient musulmans, catholiques ou protestants, les dignitaires religieux doivent aller au-delà des prières, pour mettre les autorités face à leurs responsabilités, comme ils l’ont tenté, le 28 août 2021. Ils se sont retrouvés à la résidence du Guide spirituel des Ançardines à Sébénikoro où leur conclave a abouti, au lendemain 29 août, à la publication d’un document intitulé : «Appel des leaders religieux au Peuple Malien ». Lequel est resté sans écho.



Dans cet appel, ils avaient « exhorté le président de la transition, le gouvernement, l’ensemble des institutions de la République, les organisations de la société civile et les partis politiques, les groupes armés signataires, les groupes armés en belligérance, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les mesures en vue d’une transition apaisée, inclusive et consensuelle ». Aussi, ils avaient lancé « un appel aux Maliens et aux Maliennes pour un sursaut national, un changement de comportement et une mobilisation pour la paix et la stabilité ».





Il y avait Ousmane Chérif Madani Haïdara, l’Imam Mahmoud Dicko, le Cardinal Jean Zerbo, Archevêque de Bamako, le Révérend Nouh Ag Infa Yattara, Délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali (AGEMPEM). La rencontre a enregistré aussi la présence de Maki Ba, Moufa Haïdara, Thierno Hady Tall, Abbé Alexandre Denou, Djibril Kalane Touré, Daniel Théra, Sory Maïga, Abdoulaye Sissoko.



Par Chiaka Doumbia