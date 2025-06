De retour de Russie, le président Assimi Goïta : “Vladimir Poutine exprime sa disponibilité à accompagner l’Alliance des États du Sahel” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique De retour de Russie, le président Assimi Goïta : “Vladimir Poutine exprime sa disponibilité à accompagner l’Alliance des États du Sahel” Publié le samedi 28 juin 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Signature d`accords entre le Mali et la Russie

Tweet





De retour d’une visite officielle en Fédération de Russie, le président de la Transition malienne, le Général de Corps d’Armée Assimi Goïta, a tiré un bilan positif de son séjour à Moscou. Il a annoncé la signature de plusieurs accords stratégiques entre le Mali et la Russie.



Parmi les documents signés figure un accord-cadre définissant les bases juridiques de la coopération bilatérale. Un second accord, conclu par le ministre de l’Économie et des Finances, porte sur la recherche scientifique et le développement économique. Un troisième volet majeur concerne l’énergie nucléaire à usage civil, destiné à résoudre les problèmes d’approvisionnement en électricité.



''Une commission intergouvernementale russo-malienne, chargée du suivi des projets, se réunira tous les six mois'' a affirmé Assimi Goïta



Le président Goïta a également souligné le soutien du président Vladimir Poutine à l’Alliance des États du Sahel (AES), estimant que la Russie partage avec ces pays des objectifs communs en matière de sécurité et de développement.



Grâce à cette coopération, le Mali dit avoir renforcé ses capacités de défense et freiné les menaces de division nationale. “Nous avons pu redéployer les FAMa dans toutes les grandes villes et régions”, a affirmé Assimi Goïta, tout en reconnaissant que la lutte contre le terrorisme reste un défi de long terme.



Enfin, il s’est dit touché par le cadeau symbolique offert par le président russe, y voyant “un signe fort d’une relation d’amitié désormais scellée entre Moscou et Bamako”.





M.S

aBamako