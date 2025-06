Le ministre Sadio Camara à la réunion des ministres de la défense de l’AES à Bamako : "La stabilité et la prospérité de nos Etats passent par une maîtrise souveraine des domaines de défense et de sécurité" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Sadio Camara à la réunion des ministres de la défense de l’AES à Bamako : "La stabilité et la prospérité de nos Etats passent par une maîtrise souveraine des domaines de défense et de sécurité" Publié le samedi 28 juin 2025 | Aujourd`hui

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet



"Une opportunité pour poser des fondations solides, opérationnaliser nos ambitions et donner un signal fort à nos partenaires"



Le vendredi 20 juin 2025, l'Ecole de maintien de paix de Bamako a arbitré la réunion des ministres en charge de la Défense de la Confédération AES. A cette occasion, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara qu'il s'agissait de renforcer le cadre de concertation et de coordination des actions dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. "Je tiens ici à saluer l'engagement sans faille des armées de nos pays, ainsi que la clairvoyance stratégique de nos chefs d'Etat, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire avancer l'esprit d'une défense commune, solidaire et efficace. Je salue également la coopération exemplaire entre nos ministères de la Défense, qui ont su jeter les bases d'une nouvelle doctrine de sécurité partagée, centrée sur la complémentarité, la réactivité, et la souveraineté", a souligné le ministre Sadio Camara. L'occasion était bonne pour rendre un hommage appuyé aux vaillants soldats qui, sur les différents théâtres, risquent chaque jour leur vie pour préserver l'intégrité de nos territoires et garantir la sécurité de nos concitoyens de l'espace AES. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes, civiles et militaires, tombées du fait de l'insécurité au sein de la Confédération AES.





C'est avec un sens élevé de responsabilité et un profond engagement que je prends la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre de haut niveau consacrée à la coordination et à la mise en œuvre du pilier 'Défense et Sécurité' de notre Confédération des États du Sahel - (AES).



Permettez-moi, en ce moment solennel, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations présentes ici. Votre présence témoigne de l'engagement résolu de nos pays à œuvrer, ensemble, à la construction d'une architecture sécuritaire solide, souveraine et adaptée aux réalités de notre espace commun.





Je voudrais également rendre un hommage appuyé à nos vaillants soldats qui, sur les différents théâtres, risquent chaque jour leur vie pour préserver l'intégrité de nos territoires et garantir la sécurité de nos concitoyens de l'espace AES.



Je vous invite à observer une minute de silence en hommage aux victimes, civiles et militaires, tombées du fait de l'insécurité au sein de la Confédération AES.



Je vous remercie.



Mesdames et Messieurs,



Cette réunion, qui nous réunit ici à Bamako, intervient dans un contexte où les menaces sécuritaires auxquelles font face nos Etats ont connu une accélération, tant en intensité qu'en complexité. Les défis sont multiples, multiformes et persistants.





Cette agitation ne nous surprend guère, car nous n'oublions pas le contexte de l'adoption de la Charte du Liptako Gourma et de la Déclaration du Collège des chefs d'Etat du 14 décembre 2024. Notre Confédération est née dans la douleur, d'abord comme une réponse aux tensions géopolitiques créées et entretenues dans notre sous-région par des acteurs extrarégionaux qui manipulaient nos voisins et frères de la Cédéao. Si les volets essentiels du développement et de la diplomatie ont vite été pris en compte pour garantir la cohérence et la pérennité de notre Pacte, le soubassement de la défense et de la sécurité reste fondamental. Au cours du second semestre 2024 et de ce premier trimestre 2025, les activités du Pilier défense et sécurité ont été profondément marquées par les aspirations pacifiques légitimes de nos populations, confrontées quotidiennement à l'insécurité, aux violences, à l'afflux massif de réfugiés et de déplacés, ainsi qu'aux scènes tragiques d'assassinats. Ces actes sont perpétrés par des groupes armés terroristes - ou plutôt, de véritables organisations criminelles et mafieuses - qui sévissent dans nos villes et nos campagnes avec pour objectif de déstabiliser nos Etats, d'assujettir les populations et de briser leur résilience.





Dans cette dynamique, l'esprit Sahélien qui nous anime, place résolument les populations au cœur de nos priorités. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent d'agir : pour contenir la violence actuelle, restaurer la paix et la stabilité, et construire un avenir en phase avec les aspirations légitimes de nos concitoyens.



Mesdames et Messieurs,



Permettez-moi de féliciter les chefs d'Etat-major des armées de la Confédération AES pour leur implication personnelle et leur leadership.



L'un des faits les plus marquants de ces derniers mois est sans doute la mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d'Etat-major des trois pays de l'AES. Ce cadre a permis non seulement de renforcer la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans notre espace commun. Ce cadre a élaboré un concept d'opérations (Conops) qui a servi de base pour la planification des opérations conjointes. Ces opérations coordonnées ont produit des résultats concrets sur le terrain, contribuant à désorganiser les groupes armés terroristes, à protéger les populations civiles, et à réaffirmer la souveraineté de nos Etats.





Parmi ces initiatives, je me dois de saluer tout particulièrement les opérations Yereko, qui illustrent parfaitement la capacité de nos forces à planifier, mutualiser les moyens et exécuter efficacement des actions tactiques et stratégiques dans un esprit de coopération exemplaire.



A cela s'ajoutent d'autres actions coordonnées telles que les opérations aériennes, qu'elles soient de Renseignement, de transport ou d'appui feu. La rencontre des trois (3) chefs d'Etat-major des Armées de l'Air du 13 au 17 avril 2025 a renforcé cette dynamique positive. L'impact de ces engagements est déjà perceptible et cela doit nous encourager à redoubler d'efforts.



Mesdames et Messieurs,





Lors de leur dernière réunion tenue à Ouagadougou le 15 avril 2025, les chefs d'État-major ont franchi une étape décisive en soumettant des modalités concrètes pour la mise en place de la Force unifiée de la Confédération AES (FU-AES). Cette proposition, pleinement alignée sur les orientations du Collège des Chefs d'État, constitue un tournant stratégique dans l'édification de notre architecture de défense commune. Il nous revient à présent de transformer cet accomplissement opérationnel en un aboutissement politique, conformément aux directives établies. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente rencontre ministérielle. Elle représente une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle. Elle permet de garantir une meilleure coordination de nos efforts communs, dans une logique d'harmonisation des doctrines, de rationalisation des moyens et d'efficacité dans l'action.



Messieurs les Ministres, chers frères,



L'objectif général de notre rencontre est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité, et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Concrètement, il s'agira :



- D'évaluer les opérations conjointes menées jusqu'à présent, afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir ;



- D'examiner et d'approuver les modalités pratiques de la mise en place opérationnelle de la FU-AES ;



- D'adopter un avant-projet de protocole additionnel défense et sécurité, fondement juridique de notre coopération renforcée.



Je tiens également à saluer le travail remarquable accompli par nos experts dans le cadre de la préparation de la présente réunion. Sans relâche pendant deux jours, ils sont parvenus à soumettre à notre attention des documents de qualité dont l'examen offrira un cadre approprié pour des échanges approfondis dans le domaine de la défense.



La Confédération AES n'est pas seulement une réponse politique ou institutionnelle aux défis de l'heure. Elle incarne une volonté historique de nos Peuples de reprendre en main notre destin, de forger notre propre modèle sécuritaire, adapté à notre environnement, à nos valeurs et à nos réalités.



Je suis confiant que la délibération et les conclusions pertinentes auxquelles nous parviendrons permettront à nos chefs d'Etat de prendre les décisions appropriées, en tenant compte des principes et valeurs qui fondent notre Confédération.



Mesdames et Messieurs,



Je tiens ici à saluer l'engagement sans faille des armées de nos pays, ainsi que la clairvoyance stratégique de nos Chefs d'État, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire avancer l'esprit d'une défense commune, solidaire et efficace. Je salue également la coopération exemplaire entre nos Ministères de la défense, qui ont su jeter les bases d'une nouvelle doctrine de sécurité partagée, centrée sur la complémentarité, la réactivité, et la souveraineté.



La présente rencontre est donc une opportunité pour poser des fondations solides, opérationnaliser nos ambitions et donner un signal fort à nos partenaires, mais surtout à nos populations, qui attendent des résultats concrets sur le terrain.



Le chemin qui s'ouvre devant nous est exigeant. Il exige une mobilisation continue, une coordination sans faille, et une confiance mutuelle inébranlable.



Mais je n'ai aucun doute que, guidés par l'intérêt supérieur de nos nations, nous saurons relever les défis qui se dressent devant nous.



Avant de conclure, je réitère notre volonté de maintenir une approche constructive.



Je reste convaincu que la stabilité et la prospérité de nos Etats passent par une maîtrise souveraine des domaines de défense et de sécurité. A cet effet, nous devons agir ensemble, avec détermination. Que cette rencontre soit placée sous le signe de la lucidité, de l'unité d'action, et de la détermination collective.



Vive la Confédération des Etats du Sahel,



Un Espace cohérent, occupé par Un Peuple uni, partageant Un Destin radieux".









Article