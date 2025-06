Marchés publics : Manœuvres autour du recrutement d’un patron - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Marchés publics : Manœuvres autour du recrutement d’un patron Publié le samedi 28 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet



Le très stratégique poste de secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), fera bientôt à nouveau l’objet d’appel à candidature.



Le processus qui avait été enclenché en mai 2024 s’était soldé par la reconduction controversée du secrétaire général sortant. Ce dernier a fini par se faire éjecter.





En mai 2024, le poste de secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) était ouvert à compétition. Le mandat de 5 ans de Ba Moussa Ouattara, le titulaire du poste, avait expiré depuis juillet 2023. Mais bien qu’un cabinet de recrutement eût été commis par appel à candidature pour éplucher les dossiers de candidatures, ce processus fut à son tour stoppé : une délibération du Conseil de régulation de l’ARMDS (organe délibérant) de juillet 2023 avait été tirée des tiroirs pour maintenir le sortant à son poste.



Toutes ces manœuvres avaient été dénoncées à l’époque par une poignée de candidats mécontents contre le cabinet du Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga. Des interrogations avaient fusé sur la moralité d’une telle délibération datant de juillet 2023 sur la prorogation du mandat de Ba Moussa Ouattara parallèlement au lancement d’un appel à candidature pour le même poste. Mais le cabinet du Premier ministre Choguel K. Maïga avait rejeté toutes ces accusations en son temps dans nos colonnes.





Cette fois-ci, il ne s’agit plus d’un vrai faux appel à candidature. Le présent appel à candidature initié par le président de l’ARMDS, Alassane Ba, est devenu nécessaire suite à l’abrogation du décret de nomination de Ba Moussa Ouattara en qualité de secrétaire exécutif de l’ARMDS. Le même cabinet de recrutement a été retenu pour lancer l’appel à candidature, qui ne saurait tarder.



Par décret n°2025-0335/PT-RM du 8 mai 2025, abrogeant le décret n°2028-0619/P-RM du 2 août 2018 portant nomination du secrétaire exécutif de l’ARMDS, il est mis fin aux fonctions de M. Ouattara.



Mais selon des indiscrétions, le nouvel appel à candidature concernant le poste tant convoité est en train d’être torpillé au profit d’intérêts particuliers. Certains se sentant comme des privilégiés ou proches de certaines chapelles seraient dans des trafics d’influence. Mais toujours selon les mêmes sources, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, qui veille au grin prône la transparence totale dans ce dossier.





L’ARMDS, une structure indépendante placée sous l’autorité du Premier ministre, a été créée par la loi n°08-023 du 23 juillet 2008. Elle est chargée d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public en vue d’en accroitre la transparence et l’efficacité. Elle est constituée de 9 membres sur une base paritaire avec des représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.



Abdrahamane Dicko