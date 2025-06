Showbiz: Iba One reporte son concert au Zénith de Paris en raison de défaillances de l’organisation - abamako.com

Le rappeur malien Iba One a annoncé, jeudi 26 juin 2025, le report de son concert prévu au Zénith de Paris le 5 juillet 2025, en raison de graves manquements de l’organisateur de l’événement.



Dans un communiqué officiel, l’artiste évoque notamment le non-paiement de la location de la salle, de la sonorisation, des services de sécurité, ainsi que des billets d’avion et de l’hébergement pour lui et son équipe.



Face à l’impossibilité d’assurer le spectacle dans des conditions dignes pour le public et les professionnels mobilisés, la décision de reporter a été jugée inévitable.



Iba One a exprimé sa compréhension de la déception des fans, tout en réaffirmant son engagement à honorer ce rendez-vous : “Une nouvelle date sera communiquée prochainement”, a-t-il assuré, appelant à la patience et à la fidélité de son public.



