Sekou Niame Bathily aux assises africaines de la démocratie à Dakar : « Il n'y a pas d'alternative à la démocratie » Publié le samedi 28 juin 2025 | Mali Tribune

Le dimanche 22 juin 2025 a marqué la fin des 2e assises africaines de la Démocratie à Dakar, au Sénégal, auxquelles notre compatriote Sékou Niamé Bathily a pris part en tant que citoyen engagé dans la défense des libertés individuelles et collectives et de la démocratie.



L'activité était organisée par la Fondation de l'innovation pour la démocratie.





Durant trois jours, les participants venus des différents pays du continent ont échangé sur la démocratie substantive, la souveraineté et la sécurité humaine à travers divers panels, ateliers, agoras, etc.



Lors de sa prise de parole au 3ᵉ et dernier jour des assises, Sékou Niamé Bathily s'est exprimé sur le thème : « Face à l'insécurité planétaire, comment refaire le monde en commun ? ». Ainsi, il a rappelé les différents conflits au Sahel et dans le reste de l'Afrique avec des milliers de morts qui passent presque sous silence de la communauté internationale. "Ailleurs dans le monde, la même communauté internationale se mobilise autour des conflits qui font moins de victimes qu'en Afrique", a-t-il déploré. Selon lui, devant cette gestion des conflits à géométrie variable, difficile de refaire le monde en commun. Ce qui a soulevé, de sa part, les interrogations ci-après : qu'entendez-vous par solidarité internationale ? Quelle est la pertinence et la crédibilité des différentes négociations ? Que faut-il faire en acceptant l'écroulement du monde ? Sommes-nous en face d'une crise passagère du multiculturalisme ou d'un déclin ? Que devient l'Afrique dans cette guerre des titans ?





Ces assises africaines, aux yeux de notre compatriote, ont été une opportunité et un vrai partage de savoir et d'expérience. Elles ont permis de renforcer notre capacité. En ce qui lui concerne, il se dit plus que jamais convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. La défense des libertés individuelles et collectives est un impératif. Ce combat reste notre seule motivation pour rester mobiliser aux côtés de nos compatriotes.



M. Bathily félicite et remercie la Fondation de l'innovation pour la démocratie pour la réussite de l'événement et surtout l'invitation adressée à sa personne pour y prendre part.







Ibrahima Ndiaye









