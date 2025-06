Matthew Whitaker, Représentant Permanent des États-Unis auprès De L’OTAN : « Consacrer 5 % du PIB à la défense » - abamako.com

Matthew Whitaker, Représentant Permanent des États-Unis auprès De L'OTAN : « Consacrer 5 % du PIB à la défense » Publié le samedi 28 juin 2025 | Mali Tribune

Selon l'ambassadeur M. Mhitaker, grâce au leadership audacieux du président Donald J. Trump, l'Otan est en passe de respecter un engagement historique.



Cet engagement, dit-il, est plus qu'un simple chiffre, il représente un regain de pertinence pour l'Otan, un rééquilibrage de la charge de notre défense collective et un signal clair que l'Alliance est unie face aux défis sécuritaires actuels, de l'agression russe aux menaces émergentes dans le cyberespace et l'espace.





L'ambassadeur Matthew Whitaker était l'invité du point de presse numérique du pôle média du Département d'État américain le 23 juin 2025. Dans cet entretien, il a évoqué la question des dirigeants des 32 Alliés de l'Otan qui se sont réunis à la Haye le 24 juin 2025 pour un sommet qui a marqué une étape majeure pour l'Alliance. "Ce sommet a été historique. Il en va véritablement de la crédibilité de l'Otan, et nous exhortons tous nos Alliés à assumer pleinement leurs responsabilités et à contribuer équitablement à la sécurité transatlantique", a-t-il souligné.



L'ambassadeur estime que l'engagement de 5 % est la mesure la plus importante que l'Otan puisse prendre pour rester forte et prête pour l'avenir. Toutefois, ajouta-t-il, cet engagement n'est qu'un début. L'Otan ne se limite pas à la défense, c'est un puissant moteur de prospérité et d'innovation. Nos investissements communs contribuent à soutenir et à développer des industries qui soutiennent des emplois bien rémunérés, favorisent le progrès technologique et construisent des chaînes d'approvisionnement résilientes de part et d'autre de l'Atlantique.





A ses yeux, l'innovation américaine joue un rôle clé dans ce partenariat. Les États-Unis sont un leader mondial des logiciels, de l'IA et des systèmes autonomes les technologies qui façonnent l'avenir de la défense. " Mais nous savons que l'innovation seule ne suffit pas non plus. Nous devons travailler ensemble pour supprimer les obstacles, rationaliser les acquisitions et approfondir la coopération multinationale afin de pouvoir déployer rapidement des capacités de pointe qui permettent à l'Alliance de garder une longueur d'avance sur toute menace", a-t-il laissé entendre.



Pour lui, les engagements pris lors du sommet favoriseront une défense plus forte, une plus grande prospérité et un avenir plus sûr pour tous les Alliés de l'Otan et le milliard de citoyens qui vivent sur nos territoires.



Ibrahima Ndiaye