Quand Oubel sème la terreur à Ansongo

Boubacar Ibrahim dit Oubel de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) sème la terreur dans le secteur d’Ansongo et toute la zone des «trois frontières». Sa zone de prédilection est Ansongo, où il n’y a presque plus de bétail. Tout a été volé par l’EIGS. Goléa, village du président de la société civile d’Ansongo serait sur le point de devenir le fief des terroristes de l’EIGS.



Cependant, le président de ladite société est muet comme une carpe face à cette situation. C’est le cas aussi du hameau dit Dar Alhairou de Lelehoye et des Bellah de Gorguey à Seyna Gourma. Ils travaillent sous la supervision du grand bandit Oubel, roulant à bord d’une Toyota double cabine 4x4 couleur blanche dans le périmètre Hourara, Lelehoye, Tessit,



Argou près de la frontière du Niger. Oubel qui a défié, dans une vidéo, le président de la transition et les

Russes, est devenue rivale un moment donné sur les réseaux sociaux.



Ces bandits ont assujetti leurs fiefs de Gao, Gabero, Bara, Bazi Gourma jusqu’à Hourara de brigandages d’animaux, de rapts de personnes et rançons ou paiement de dimes.

Les animaux volés sont parqués à Goléa chez un vétérinaire à la retraite. Il y a un grand receleur qui paye cash et les bergers et bouchers. Nous interpellons le gouvernement à mener une lutte sans merci contre les voleurs de bétail. Faire toute la lumière sur ces vols debétail dans le septentrion malien et ses frontières.



