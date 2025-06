Camp de football Amadou Haïdara : Fousseyni Dembélé désigné meilleur joueur ! - abamako.com

Camp de football Amadou Haïdara : Fousseyni Dembélé désigné meilleur joueur ! Publié le samedi 28 juin 2025 | Aujourd`hui

La 4ème édition du Camp de Football de l'international malien, Amadou Haïdara dit Doudou s'est tenue, le dimanche 22 juin au Stade Mamadou Diarra H de Koulikoro.



A l'issue de plusieurs séries de tests pendant des mois (plus de 1 000 jeunes testés), c'est le jeune Fousseyni Dembélé qui a été désigné meilleur joueur de cette 4ème édition du Camp de football initié par la Fondation Amadou Haïdara.





La grande finale de cette 4e édition du Camp qui a regroupé 203 jeunes (filles et garçons) entre 10 et 14 ans avait pour objectifs : permettre aux jeunes talents qui n'ont pas eu la chance d'intégrer les grandes académies et écoles de football d'être suivis et recrutés s'il le faut par les recruteurs des grandes académies. Permettre également à ces jeunes de profiter de la générosité du joueur de R.B Leipzig, Amadou Haïdara qui a été proche d'eux toute au long de la journée. Chose qu'on ne voit pas tous les jours.



À rappeler que les tests de cette 4e édition se sont déroulés sous l'œil vigilant de Maximilian Brommer, agent du milieu de terrain de R.B Leipzig, Amadou Haïdara dit Doudou.



Les 203 enfants étaient motivés et heureux d'être ensemble et de se familiariser avec Amadou Haïdara dit Doudou qui n'ont jamais vu de si près.





Pour témoigner l'accompagnement et l'encouragement de la Fémafoot, le 1er vice-président du Comité exécutif la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité était aux côtés de l'international milieu de terrain des Aigles, Amadou Haïdara lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'événement.





Cette 4è édition du Camp de football Amadou Haïdara a été une réussite totale dans la Cité de Meguetan.



Liste des gagnants :



1er- Fousseyni Dembélé



2e- Abdoulaye S. Boré



3e- Lassana Dembélé