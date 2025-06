En fin de mission bien remplie au Mali : L’ambassadeur Dr. Dietrich Fritz Reinhold Pohl décoré par Assimi Goïta - abamako.com

En fin de mission bien remplie au Mali : L'ambassadeur Dr. Dietrich Fritz Reinhold Pohl décoré par Assimi Goïta Publié le samedi 28 juin 2025

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a organisé, le jeudi 19 juin 2025, un dîner d'adieu en l'honneur de Son Excellence Dr. Dietrich Fritz Reinhold Pohl, ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Mali, en fin d'une mission bien remplie.



Pour marquer la reconnaissance de la nation malienne et célébrer les efforts et la qualité exceptionnelle du diplomate allemand, le ministre Diop a, au nom de Son Excellence le général d'Armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'Etat, élevé l'ambassadeur au rang d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Le chef de la diplomatie malienne s'est félicité des liens singuliers entre le Mali et l'Allemagne, premier pays à reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de notre pays. Dans ce cadre, il a souligné avec satisfaction la qualité des relations d'amitié et de coopération bilatérale, marquée par la poursuite d'un dialogue ouvert, constructif et tourné vers une contribution forte en faveur du développement durable à travers la réalisation de projets et programmes qui ont un impact direct sur le bien-être des populations maliennes.





L'ambassadeur allemand a, quant à lui, témoigné des leçons apprises durant son séjour malien, notamment, d'une part, l'inefficacité des solutions imposées aux Etats étant donné que chaque pays a sa réalité spécifique, et d'autre part, les vertus de l'écoute, du dialogue et de la compréhension mutuelle pour une coopération souple, adaptée et pragmatique.



Profondément attaché à la culture malienne, le diplomate allemand se propose de récréer le Mali profond dans sa localité en Allemagne, tout en promettant de revenir au Mali en 2027 pour les cérémonies de "Sigui" au pays dogon, qui ont lieu tous les 60 ans.



Mali-Pays-Bas : L'ambassaddrice Caecilia Wijgers fait ses adieux !





Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu en audience, le jeudi 19 juin 2025, Son Excellence Mme Caecilia Wijgers, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, en fin de mission, venue pour faire ses adieux au chef de la diplomatie malienne.





Saisissant cette occasion, le ministre Abdoulaye Diop a apprécié la contribution et les efforts de la Diplomate néerlandaise pour maintenir un dialogue constructif en vue d'une coopération bilatérale pragmatique dans les domaines d'intérêt commun.



Exposition Osaka 2025 : L'Ambassadeur du Japon reçu par le ministre Daffé





L'Ambassadeur du Japon au Mali, Yukuo Murata a été reçu en audience, le vendredi 20 juin 2025, par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé.Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs points stratégiques de coopération culturelle entre les deux pays. Un accent particulier a été mis sur la participation du Mali à l'Exposition universelle d'Osaka 2025, qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île artificielle de Yumeshima à Osaka, au Japon, rassemblant plus de 150 pavillons de pays venus à travers le monde.





À cette occasion, sera organisée la Journée du Mali, le 2 août 2025, qui mettra à l'honneur toutes les potentialités de notre pays à travers des expositions et une conférence-débats sur "le Mali et les opportunités qu'il offre".



Le ministre Mamou Daffé a remercié son hôte du jour pour l'intérêt que lui et son pays portent au Mali et à sa culture, levier incontournable de développement et outil efficace de diplomatie.







Forum international de la diaspora (FID) :



Le ministre Mossa Ag Attaher reçoit l'Ambassadrice Rachna Korhonen



Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine, Monsieur Mossa Ag Attaher, a reçu en audience, le mardi 17 juin 2025, Mme Rachna Korhonen, ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique au Mali.





Les échanges ont porté sur les dynamiques de gouvernance migratoire ainsi que sur l'organisation prochaine du Forum international de la diaspora (FID), prévu du 17 au 19 juillet 2025 à Bamako.





Ce forum a pour vocation de devenir un cadre structurant de dialogue, de partage d'expériences et de mise en synergie entre les investisseurs de la diaspora, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs du secteur privé.



L'objectif est de favoriser l'engagement concret de la diaspora dans le développement du Mali, à travers l'investissement, l'innovation et l'inclusion socioéconomique. L'événement comprendra des panels thématiques, des ateliers, des stands d'exposition, des villages d'investisseurs et des sessions de mise en relation entre porteurs de projets et partenaires.



SE Madame l'Ambassadrice a salué cette initiative stratégique, tout en partageant l'approche américaine en matière de mobilisation des diasporas. Elle a également exprimé son engagement à maintenir un dialogue ouvert sur les enjeux migratoires.



Cette rencontre a permis de réaffirmer l'importance que le gouvernement malien accorde à la protection, à l'accompagnement et à la valorisation de ses ressortissants vivant à l'extérieur, notamment ceux résidant aux États-Unis.



