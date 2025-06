Abdoulaye Maïga En Espagne : La vision "Mali Kura 2063" présentée aux partenaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoulaye Maïga En Espagne : La vision "Mali Kura 2063" présentée aux partenaires Publié le lundi 30 juin 2025 | L’aube

Tweet



Le Mali s'apprête à marquer une présence stratégique sur la scène internationale du financement du développement.



Du 30 juin au 3 juillet 2025, le Premier Ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, représentera le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, à la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), qui se tiendra à Séville, en Espagne. Cette conférence offre une plateforme opportune au Chef du gouvernement pour présenter aux partenaires extérieurs la Vision «Mali Kura Ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma».





À la tête d'une importante délégation ministérielle, comprenant notamment le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousseni Sanou, et la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Doumbia Mariam Tangara, le Premier Ministre portera haut la vision du Mali en matière de développement et d'autonomie financière.



Une vision ambitieuse pour un Mali nouveau



Cette initiative audacieuse, tournée vers un horizon lointain, sera complétée par la Stratégie Nationale pour l’Émergence et le Développement Durable (SNEDD 2024-2033). Ces démarches visent à moderniser le pays, stimuler l'innovation et renforcer l'intégration du Mali aux niveaux régional et international.





La vision "Mali Kura 2063" s'articule autour de onze projets structurants majeurs, parmi lesquels on peut citer : Farafina Jigine, pour garantir l’autosuffisance alimentaire ; Yelen Kura, visant un accès universel à l’électricité ; industrialiser le Mali, pour relancer le secteur industriel ; Kankou Moussa Seguina, dédié à la valorisation du patrimoine culturel ; Mali vert et bien-être, axé sur l’écologie et l’amélioration de la qualité de vie.



Quant à la SNEDD 2024-2033, elle repose sur cinq grandes priorités, fondamentales pour le développement holistique du pays : le renforcement de la souveraineté, de la paix et de la sécurité ; la refondation de la gouvernance ; la transformation économique et une croissance durable ; le développement du capital humain et la résilience territoriale ; la gestion durable de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques.



Le coût global de cette stratégie est estimé à 61.232,1 milliards de FCFA, soit environ 6123,3 milliards par an, avec un besoin de financement complémentaire de 1 139 milliards de FCFA. La délégation malienne cherchera activement le soutien des partenaires pour concrétiser ces ambitions.





Un Forum mondial crucial et des rencontres clés



La 4ème Conférence internationale sur le financement du développement représente une opportunité unique de réformer le financement à tous les niveaux. Elle vise notamment à donner une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale, essentielle pour relever les défis qui freinent l'investissement urgent dans les pays en développement. Cette conférence jouera un rôle crucial dans l'élaboration du programme de financement mondial et l'accélération de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable (ODD).



En marge de la Conférence, le Premier Ministre Maïga et sa délégation participeront à plusieurs panels stratégiques de haut niveau. Des rencontres bilatérales sont également prévues avec des dirigeants du monde entier et des partenaires stratégiques du Mali, offrant l'occasion de renforcer les liens et d'explorer de nouvelles avenues de coopération.





L'un des temps forts de ce déplacement sera sans aucun doute la rencontre du Premier ministre avec la communauté malienne établie en Espagne, un moment privilégié pour échanger avec la diaspora et recueillir ses aspirations.



Cette visite à Séville souligne l'engagement du Mali à se positionner comme un acteur clé dans les discussions mondiales sur le développement, en quête de partenariats équitables et efficaces pour l'avenir de la nation.



La Rédaction