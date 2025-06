Devant la puissance de feu des FAMa : Des groupes terroristes capitulent - abamako.com

News Politique Article Politique Devant la puissance de feu des FAMa : Des groupes terroristes capitulent Publié le lundi 30 juin 2025 | Le sursaut

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Il faut le dire sans honte, il y’a quelques semaines seulement, l’opinion publique en général avait commencé à désespérer sur la capacité réelle des forces armées maliennes à pouvoir endiguer la nébuleuse jihadiste.

Ce, eu égard aux nombreuses attaques terroristes dans différentes localités du pays avec son lot de macabre, de prise d’otage et de destructions importantes des équipements. Mais depuis la semaine dernière les FAMa semblent repris du poil de la bête avec une série d’opérations salvatrices soldées par la neutralisation du Chef terroriste de l’EIGS « Abou Dahdah » et sa clique. De même que la capitulation de nombreux groupes jihadistes, dont celui de Boubacar Ibrahim dit ‘’Oubel’’ à Asongo.





Au Mali, tout le monde a été surpris ces derniers temps par la recrudescence des attaques des groupes armés terroristes. Qui avaient atteint des localités jusque-là insoupçonnées, dont la ville de Ségou ou le cercle de Siby dans le Mandé. Des attaques suivies de campagnes médiatiques sur les réseaux sociaux pour cultiver la terreur chez les Maliens. Dans la foulée de nombreuses autorités régionales ont décrété des mesures de couvre-feu dans leurs circonscriptions respectives. Mais cette situation n’a été que de courte durée. Depuis quelques jours maintenant, les forces armées maliennes ont réarticulé leurs stratégies et actions sur le terrain à la dimension de la nature des nouvelles menaces. Une posture d’offensive, d’attaques ciblées contre des zones de retranchement des groupes armés jihadistes. Et cela semble considérablement porter fruit, car non seulement, les attaques terroristes ont diminué sinon cessé ces derniers temps, des bases des redoutables groupes jihadistes, notamment dans des localités difficiles comme Ménaka ont été détruites avec à la solde, la neutralisation d’un chef couronné de l’EIGS (Abou Dahdah) et ses hommes. Ce n’est pas tout, on annonce aussi la réédition de nombreux groupes jihadistes dont celui dirigé par le nommé Boubacar Ibrahim dit ‘’Oubel’’ à Asongo. Cela s’est passé, selon de nombreuses sources, le samedi 28 juin.





Ce qui est réconfortant dans cette nouvelle dynamique des FAMa relève du fait qu’à cause de l’ampleur de la puissance de feu déployée le weekend dernier, les campagnes de propagande, de démenti et de propagation de la terreur sur les réseaux sociaux de la part des groupes armés ont été éteintes. Aucune voix ne s’est élevée pour démentir l’information relative à la neutralisation du chef terroriste de l’EIGS, d’origine étrangère et son garde du corps à 38 km de Ménaka. Ce faisant, l’information donnée par l’état-major général des armées à ce sujet ne souffre donc d’aucune contestation. Surtout qu’elle est étayée en ces termes : « L'exploitation des renseignements a permis de surprendre ledit terroriste alors qu'il avait rassemblé et mis sous pression les populations du secteur pour une campagne de sensibilisation forcée ». Il s’agit donc bel et bien de celui qui était surnommé « Abou Dadah ». Réputé comme : « un idéologue de l’organisation et un spécialiste des engins explosifs improvisés (IED) et des attentats kamikazes. Qui figurait parmi les responsables de la récente attaque sur Banibango au Niger ».







M. Diawara