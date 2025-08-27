Enrôlement biométrique des fonctionnaires: 36 151 agents exclus du SIGRH, des salaitres de plus de 48 milliards de F Cfa suspendus - abamako.com

Enrôlement biométrique des fonctionnaires: 36 151 agents exclus du SIGRH, des salaitres de plus de 48 milliards de F Cfa suspendus Publié le mercredi 27 aout 2025 | aBamako.com

L’opération d’enrôlement biométrique des agents de l’État et de la Fonction publique des Collectivités Territoriales, dans le cadre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH), est désormais achevée. Le rapport final a été remis officiellement le 15 août 2025 au Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition et Chef de l’État.



Au terme de ce processus, 158 317 agents publics ont été recensés, dont 122 166 enrôlés biométriquement. En revanche, 36 151 agents ne se sont pas présentés à l’enrôlement, représentant une masse salariale estimée à 48,28 milliards FCFA par an.



Face à cette situation, les autorités de la Transition ont annoncé la suspension des salaires des agents non enrôlés, une mesure visant à assainir la gestion des ressources humaines de l’État, renforcer la transparence et lutter contre les cas de « fonctionnaires fictifs ».



M.S

aBamako