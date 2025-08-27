Biennale sportive : Report sine die - abamako.com

Biennale sportive : Report sine die Publié le mercredi 27 aout 2025 | Mali Tribune

La biennale sportive a été reportée pour des contraintes temporelles. « Ce report permettra, jure le ministre de la jeunesse et des sports, chargé d’instruction civique et de la construction citoyenne, de garantir une meilleure préparation logistique, une participation optimale ainsi que des conditions adéquates d’organisation ».



Le lancement de la biennale était prévu pour le 10 septembre 2025.



Catastrophes : 1 122 ménages touchées



Suite à la réunion du comité international de gestions des crises et catastrophes, il en ressort qu’au cours de la semaine du 12 au 18 août 2025, 3 cas d’inondations et 1 cas de foudre ont été enregistrés. Depuis le début de l’hivernage, la situation cumulée est de 34 inondations, 6 cas de foudre et 4 cas de vent violent. Ces évènements ont entrainé 23 morts, 33 blessés et l’effondrement de 845 maisons. On dénombre au total 1 122 ménages touchés, soit 11 122 personnes sinistrées.



Pour minimiser les conséquences des inondations, des actions anticipatoires se poursuivent.



Sécurité routière : Anaser fait son bilan



L’Anaser a organisé une session pour évaluer les activités en cours et définir les orientations pour le reste de l’année. A cette occasion, le ministre des infrastructures a souligné l’urgence de prévenir les accidents routiers.



Au premier semestre 2025, sur 49 activités prévues, 12 ont étés réalisées (24,49%), 35 sont en cours (71,43%) et 2 restent à exécuter (4,08%). Sur un budget prévisionnel de 2 997 292 205 FCFA, 1 091 061 520 FCFA de recettes ont été mobilisés (36%) et 713 411 733FCFA de dépenses exécutées (24%).



Pour le second trimestre l’Anaser prévoit l’acquisition d’équipements de contrôle routier. Le renforcement des infrastructures et une intensification des campagnes de sensibilisations, notamment à la rentrée scolaire et aux fêtes de fin d’années, périodes de haut risque d’accidents.



Rassemblées par



Oumou Fofana



